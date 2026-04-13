Bénin : Les soutiens de Wadagni affichent leur confiance après le vote

Au soir du dimanche 12 avril 2026, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire béninois, le candidat à l’élection présidentielle Romuald Wadagni a retrouvé ses soutiens au siège de campagne à Cotonou. Autour de lui, responsables politiques, militants et sympathisants se sont réunis pour dresser un premier bilan de la campagne et attendre les résultats officiels annoncés par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Le rassemblement s’est tenu dans une atmosphère détendue, marquée par des échanges informels et des prises de parole successives. Après un bain de foule, le candidat a reçu plusieurs figures de la majorité et alliés politiques, venus saluer la mobilisation enregistrée durant les semaines de campagne.

Une campagne jugée mobilisatrice par les soutiens

Plusieurs responsables présents ont insisté sur l’ampleur de la mobilisation observée sur le terrain. Eric Houndété, acteur politique engagé dans la campagne, a évoqué des taux de participation élevés dans certaines localités, y compris dans des zones habituellement peu mobilisées. Il a indiqué avoir constaté, dans son propre environnement, des niveaux de participation inhabituels dans certains bureaux de vote.

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Selon lui, cette dynamique traduirait un engagement collectif des équipes de campagne et des électeurs. La question de la participation, souvent présentée comme un enjeu du scrutin, aurait ainsi été largement dépassée dans plusieurs zones, d’après ses observations. Abdoulaye Bio Tchané, également présent, a salué le déploiement des équipes sur l’ensemble du territoire. Il a rappelé que le candidat et ses soutiens ont parcouru les principales villes du pays, multipliant les rencontres avec les populations. Il a estimé que cette présence de terrain a contribué à renforcer l’adhésion autour du projet défendu par Romuald Wadagni.

Des déclarations de victoire en attente des résultats officiels

Malgré l’absence de résultats proclamés par la Céna, plusieurs intervenants ont exprimé leur conviction quant à l’issue du scrutin. Joseph Djogbénou, juriste et acteur politique, a pris la parole devant les militants pour saluer l’engagement des équipes et la mobilisation des jeunes tout au long de la campagne. « Nous avons gagné la très belle campagne. Nous avons gagné la très belle organisation du scrutin. Nous avons gagné la très belle participation des électrices et des électeurs », a-t-il déclaré, tout en restant prudent sur la proclamation officielle des résultats.

Les différentes interventions ont également mis en avant le rôle de la jeunesse dans la campagne. Plusieurs responsables ont souligné une forte implication des jeunes militants, tant dans l’organisation que dans la mobilisation sur le terrain. Au-delà du seul camp de la majorité, certains intervenants ont évoqué la contribution des autres acteurs politiques au processus électoral. Joseph Djogbénou a notamment salué le rôle joué par Paul Hounkpè, candidat de l’opposition, pour sa participation au scrutin et son engagement en faveur du processus démocratique. « Je voudrais saluer Paul Hounkpè pour son courage, pour sa contribution à la consolidation de notre démocratie et pour l’espérance que lui-même il a eue pour le Bénin », indique-t-il.

Attente des résultats de la Céna

La soirée s’est achevée sans annonce officielle de résultats, les équipes de campagne indiquant attendre les chiffres consolidés de la Commission électorale nationale autonome. Conformément au calendrier électoral, les résultats provisoires doivent être proclamés par la Céna avant leur validation par la Cour constitutionnelle.

En attendant ces annonces, les soutiens de Romuald Wadagni affichent leur confiance, tout en maintenant leur présence au siège de campagne, où les prochaines heures devraient être consacrées au suivi des premières tendances issues du dépouillement.