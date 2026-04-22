Bénin : Recrutement de 100 agents pour la Justice les 20 et 21 juin

Le ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé, mercredi 22 avril 2026 à Cotonou, l’organisation d’un concours de recrutement au profit du ministère de la Justice et de la Législation. Les épreuves se tiendront les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 et concernent cent postes, répartis entre cinquante auditeurs de justice et cinquante élèves greffiers.

L’information est contenue dans un communiqué signé par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys. Ce recrutement vise à renforcer les effectifs des juridictions, avec une ouverture à des candidats des deux sexes remplissant les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Conditions d’accès et profils recherchés

Le concours est réservé aux personnes de nationalité béninoise, jouissant de leurs droits civiques et reconnues de bonne moralité. Pour les auditeurs de justice, les candidats doivent être titulaires d’une maîtrise ou d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent. L’âge requis est compris entre 21 et 35 ans au 1er janvier 2026, avec des possibilités de prorogation liées notamment au service militaire ou aux charges familiales.

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Une partie des postes, soit 10 %, est accessible à des professionnels du droit justifiant d’au moins cinq années d’expérience. Sont concernés notamment les greffiers, officiers ministériels, avocats ou enseignants en sciences juridiques.

Pour les élèves greffiers, le niveau minimum exigé est la licence en droit. Les candidats doivent être âgés de 18 à 38 ans au plus au 31 décembre 2026. Des fonctionnaires des services judiciaires peuvent également concourir dans la limite de 30 % des places, sous réserve d’une ancienneté minimale de trois ans et d’une proximité réglementaire avec l’âge de la retraite.

Le communiqué précise que des quotas sont réservés aux personnes en situation de handicap, sous réserve que leur condition soit compatible avec les fonctions visées. Ces candidats bénéficient d’une majoration de cinq ans sur la limite d’âge.

Organisation des épreuves et centres de composition

Les épreuves des auditeurs de justice se dérouleront dans un centre unique situé dans le département du Littoral. Les candidats au concours des élèves greffiers composeront dans six départements : Atacora, Borgou, Littoral, Mono, Ouémé et Zou. Les matières retenues diffèrent selon les profils. Les futurs auditeurs de justice seront évalués en culture générale, procédure pénale et procédure civile.

Pour les élèves greffiers, les épreuves portent sur la culture générale et le droit pénal général. Des seuils éliminatoires sont fixés : toute note inférieure à 8/20 pour les auditeurs de justice et 5/20 pour les élèves greffiers entraîne l’élimination. Les candidats admis devront obtenir une moyenne générale d’au moins 12/20 pour figurer parmi les retenus, dans la limite des places disponibles.

Dépôt des dossiers et modalités pratiques

Les dossiers de candidature sont attendus du lundi 27 avril au lundi 11 mai 2026 dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique des douze départements du pays. Chaque dossier doit comporter notamment une fiche d’inscription, des copies des diplômes requis, un certificat de nationalité, un casier judiciaire récent, un certificat médical d’aptitude et une quittance de paiement des frais d’inscription fixés à 5 000 francs CFA, payable en ligne via le Trésor public.

Les diplômes obtenus à l’étranger sont acceptés sous réserve d’une procédure d’équivalence auprès de la Commission nationale d’étude des équivalences de diplômes. Le communiqué précise que l’admission reste conditionnée à la validation définitive de cette équivalence, faute de quoi le succès au concours est annulé.

Autre exigence, les candidats autorisés à composer devront se présenter avec une pièce d’identité valide. Les agents publics en activité, hors catégories explicitement autorisées, ainsi que les personnes radiées ou ayant quitté la fonction publique, ne sont pas éligibles. Les résultats définitifs seront suivis d’une vérification systématique de l’authenticité des diplômes avant toute nomination.