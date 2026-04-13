Blessé à l'arcade, Mbappé reprend l'entraînement à 48h du match retour contre le Bayern

Kylian Mbappé a repris l’entraînement collectif ce lundi à la Ciudad Real Madrid, deux jours avant le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, prévu mercredi 15 avril à l’Allianz Arena de Munich (21h). L’attaquant français, écarté à titre préventif de la séance du dimanche, devrait être titulaire en Bavière.

La blessure remonte au match contre Gérone (1-1), vendredi en Liga. Dans les dernières minutes, Vitor Reis a asséné un coup de coude à Mbappé dans la surface, provoquant une coupure nette à l’arcade sourcilière droite. L’arbitre Alberola Rojas n’a pas sifflé la faute. Le joueur a terminé la rencontre, mais l’examen médical d’après-match a révélé une plaie profonde nécessitant trois points de suture. Le club a publié le lendemain un communiqué laconique : « Mbappé, qui a reçu des points de suture à l’arcade sourcilière droite après le match contre Gérone, n’a pas pu prendre part à la séance en raison de douleurs et par précaution. »

Un retour qui dissipe les doutes avant Munich

Le retour à l’entraînement collectif lundi lève l’essentiel des interrogations. Selon le quotidien sportif madrilène AS, sa participation mercredi « ne fait aucun doute », et il ne portera pas de masque de protection. Sa présence est d’autant plus attendue que le Real Madrid aborde ce match retour avec un déficit d’un but — les Bavarois s’étaient imposés 2-1 au Bernabéu lors de la manche aller, grâce à des réalisations de Luis Díaz et Harry Kane. C’est précisément Mbappé qui avait sauvé les Madrilènes d’une défaite plus sèche en inscrivant le seul but espagnol en fin de rencontre.

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Plusieurs absences confirmées pour le déplacement

Le staff d’Álvaro Arbeloa devra composer sans Thibaut Courtois et Rodrygo Goes, tous deux forfaits sur blessure. Aurélien Tchouaméni, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, manquera également ce choc décisif.

Sur le plan statistique, Mbappé totalise cette saison en Ligue des Champions quinze buts, à deux unités du record de buts inscrits sur une seule édition de la compétition. Le coup d’envoi du match retour est fixé à 21h, mercredi 15 avril, à Munich.