Conflit/LD au Bénin : Éric Houndété justifie son action en justice

À Cotonou, lors d’un entretien accordé à Bip Radio, Éric Houndété, se présentant toujours comme président par intérim du parti Les Démocrates, est revenu sur son soutien au candidat Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Il a également détaillé les motivations de ce choix, tout en évoquant une action judiciaire en cours autour du fonctionnement interne de sa formation politique.

Un soutien revendiqué au nom de la conquête du pouvoir

Interrogé sur la pertinence de son ralliement à un candidat issu de la mouvance présidentielle, Éric Houndété rejette toute idée d’accord politique formel. Il évoque une décision fondée sur une logique stratégique et sur la finalité même de l’engagement partisan. « On ne fait pas un parti politique pour prendre un abonnement à l’opposition. L’objectif de toute opposition est gagner le pouvoir et de l’exercer », a-t-il déclaré sur les antennes de Bip Radio.

Selon lui, le choix de soutenir Romuald Wadagni s’inscrit dans une volonté d’éviter une opposition qu’il qualifie de stérile. Il affirme que ce positionnement repose sur des convergences de vues autour de plusieurs priorités, notamment l’amélioration des conditions de vie, le renforcement des libertés et la préservation du fonctionnement démocratique.

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Le responsable politique indique que ce rapprochement s’est construit autour d’un « pacte républicain », dont il précise les grandes lignes sans en dévoiler de contenu formel structuré. Il évoque des engagements généraux en faveur du bien-être des populations et d’une gouvernance plus inclusive. Il reconnaît toutefois ne pas être en mesure de garantir que ces orientations seront intégralement prises en compte par le candidat soutenu.

Une recomposition politique envisagée

Éric Houndété situe également son choix dans une perspective plus large de recomposition de l’arène politique béninoise. Il estime que l’évolution en cours pourrait ouvrir un espace d’expression pour les sensibilités issues de l’opposition, y compris au sein du parti Les Démocrates.

Il souligne que ce repositionnement intervient après une analyse du projet de société défendu par Romuald Wadagni, qu’il juge compatible avec certaines des préoccupations portées par son courant politique. Cette appréciation, selon lui, a constitué un élément déterminant dans la décision de soutien.

Sur la question des éventuelles contreparties politiques, notamment en termes de postes, Éric Houndété adopte une position prudente. Il indique que les responsabilités futures dépendront des évolutions politiques et des choix opérés après le scrutin, sans en faire un préalable à son engagement actuel.

Un contentieux interne porté devant la justice

Au-delà de la présidentielle, l’ancien député aborde la situation interne du parti Les Démocrates. Il conteste la légitimité des dirigeants actuels et annonce avoir engagé une procédure judiciaire afin de faire respecter les règles internes de la formation.

Il considère que le parti appartient à l’ensemble de ses membres et doit être dirigé conformément aux textes qui régissent son organisation. Le recours à la justice, selon lui, vise à « remettre les pendules à l’heure » face à ce qu’il perçoit comme des dysfonctionnements.

Éric Houndété défend également le droit des militants à faire des choix politiques individuels, en l’absence de candidat officiellement investi par le parti pour la présidentielle. Il affirme que cette situation ouvre la possibilité à chacun de soutenir le candidat de son choix, sans contrevenir à la discipline interne. Cette position intervient alors que des divergences persistent au sein de la formation politique, notamment sur la stratégie à adopter face à l’élection présidentielle.