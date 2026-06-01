Bénin : Comment un tricycle volé a été retrouvé à Péhunco

Une patrouille nocturne du commissariat d’arrondissement de Péhunco a permis de récupérer dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026 un tricycle volé, après la fuite suspecte d’un individu dans le village de Sinaourarou. L’opération, dirigée par le commissaire Camus Adognibo, a abouti à la restitution de l’engin à son propriétaire dès le lendemain matin, selon la Police Républicaine du Bénin.

Aux environs de 3h30, alors que l’équipe de patrouille sillonnait Sinaourarou, un individu a pris la fuite à l’approche des agents pour se fondre dans un réseau d’habitations du secteur. Ce comportement a conduit le commissaire Adognibo à déclencher un ratissage de la zone.

C’est dans une ruelle que les agents ont découvert un tricycle de marque Apsonic dont le contacteur à clé avait été forcé — signe caractéristique d’un vol par effraction mécanique. L’individu qui avait pris la fuite n’a pas été retrouvé sur place. Son identité et son éventuelle interpellation n’ont pas été précisées dans le compte rendu de la Police Républicaine.

Le propriétaire identifié et l’engin restitué dès le dimanche matin

Conduit en fourrière au commissariat, le tricycle a été rapidement rattaché à son propriétaire : un jeune conducteur de taxi-moto résidant au quartier Banikanni. Contacté dans les premières heures du dimanche, il a confirmé avoir acquis l’engin deux mois auparavant et avoir pour habitude de le garer après sa journée de travail au domicile de son père, situé au quartier Tokoro.