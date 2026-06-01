21 Days of Y'ello Care 2026 : MTN Bénin s'engage pour 120 enfants malformés

MTN Bénin a lancé lundi 1er juin 2026 à Cotonou la nouvelle édition de son programme annuel de volontariat 21 Days of Y’ello Care, placée cette année sous le thème « Santé pour tous ». Pendant vingt et un jours, l’opérateur télécom et ses partenaires déploieront des actions sanitaires dans plusieurs villes du pays, avec pour objectifs prioritaires la prise en charge de 120 enfants atteints de malformations orthopédiques et la collecte de 500 poches de sang.

Le volet médical de cette édition repose sur un partenariat avec le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Cinquante cas jugés urgents bénéficieront d’une prise en charge immédiate, tandis qu’une mission complémentaire permettra d’identifier et d’accompagner une centaine d’autres enfants vivant avec des malformations orthopédiques non traitées.

Le professeur Michel Fiogbé, chef du service de chirurgie pédiatrique du CNHU-HKM, a traduit la portée humaine du chiffre annoncé : « Derrière ce chiffre, il y a 120 histoires, 120 familles, 120 enfants à qui l’on offre une nouvelle chance de marcher, de jouer, d’aller à l’école. »

La directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodilé, a rappelé lors de la cérémonie d’ouverture que l’accès aux soins reste inégal pour une large part de la population béninoise. « Pour beaucoup, l’accès aux soins n’a rien d’évident. C’est l’une des raisons pour lesquelles Y’ello Care continue d’avoir tout son sens », a-t-elle déclaré devant les participants.

Une campagne de don de sang dans sept villes, un hackathon numérique et une rénovation à Lokossa

La collecte de sang constitue le second axe majeur du programme. L’objectif fixé est de 500 poches, réparties entre Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Lokossa, Djougou, Natitingou et Parakou. Employés de MTN, partenaires commerciaux, distributeurs et associations sont mobilisés pour atteindre ce seuil.

Moïse Glèlè, chef du service de la coopération et de la promotion du don de sang à l’Agence nationale pour la transfusion sanguine, a rappelé l’ampleur des besoins en structures hospitalières : au Bénin, entre cinquante et soixante pour cent des poches collectées sont destinées aux enfants, vingt à vingt-cinq pour cent aux femmes en situation d’accouchement, le reste aux urgences et aux patients chroniques.

Au-delà des interventions médicales directes, le programme prévoit la rénovation d’un centre de santé dans la commune de Lokossa, accompagnée de la fourniture d’équipements médicaux. Un hackathon national réunira également des développeurs autour de la conception d’un outil numérique destiné à améliorer l’orientation des patients vers les services sanitaires adaptés.

Représentant le ministre de la Santé lors du lancement, Orou Bagou Yorou Chabi, directeur général de l’Agence nationale pour la transfusion sanguine, a salué la complémentarité de l’initiative avec les actions publiques déjà engagées dans le secteur. Lancé en 2007 par le groupe MTN à l’échelle africaine, le programme Y’ello Care mobilise chaque année les collaborateurs des filiales du groupe autour d’actions à impact social. La clôture de l’édition béninoise 2026 est attendue le 21 juin 2026.