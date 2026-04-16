Covid-19: nouvel appel à la vaccination pour les plus fragiles

En France, le 16 avril 2026, la Direction générale de la Santé a annoncé, via un communiqué officiel relayé dans les médias, le lancement d’une nouvelle campagne de vaccination contre le COVID-19. Cette vaste opération débutera dès le 20 avril prochain et durera jusqu’au 30 juin. Les personnes les plus à risques (senior, comorbidités) sont notamment ciblées. Les autorités recommandent aussi la vaccination de l’entourage proche.

C’est tout sauf une surprise. En France, chaque printemps, les autorités sanitaires invitent les personnes les plus fragiles fragiles à venir se faire vacciner contre le COVID-19. L’objectif est d’anticiper pour éviter que la période estivale ne favorise la circulation du virus. En plus de la maladie, les fortes chaleurs peuvent impacter la santé des plus fragiles.

Une stratégie ciblée sur les publics à risque

Plus spécifiquement les médecins espèrent parvenir à vacciner les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques ou qui présentent une fragilité particulière. Dans le même temps, les autorités entendent vacciner les personnes de plus de 65 ans. Malgré ces efforts, la couverture vaccinale contre le COVID reste inférieure aux objectifs fixés.

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Un vrai problème aux yeux des autorités sanitaires françaises. En effet, selon les dernières données de santé publique, la circulation du virus se serait bel et bien maintenue durant l’hiver, avec un recours aux soins jugé limité. Celles-ci continuent d’encourager la vaccination pour réduire les risques individuels et collectifs mais elles se heurtent à une population moins soucieuse de procéder.

Empêcher une nouvelle hausse des cas

Le COVID a eu un impact absolument terrible sur les populations. En effet, d’après l’un des derniers bilans de l’OMS plus de 7 millions de personnes en seraient décédées. La période, qui a été catastrophique sur tous les plans (humains, économiques, psychologiques) a marqué toute une époque. Ces campagnes de vaccination visent à limiter les risques d’une résurgence trèd rapide de la maladie.