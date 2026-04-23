CPI : l’ex-président Rodrigo Duterte renvoyé en procès pour crimes contre l’humanité

La Cour pénale internationale a annoncé jeudi 23 avril le renvoi en procès de l’ancien président philippin Rodrigo Duterte. Les juges de la phase préliminaire ont confirmé l’ensemble des charges retenues contre lui, ouvrant la voie à une procédure judiciaire devant la juridiction basée à La Haye.

Dans un communiqué, la Cour précise que les magistrats ont validé à l’unanimité les accusations visant l’ex-chef de l’État. Rodrigo Duterte est poursuivi pour crimes contre l’humanité, en lien avec la campagne antidrogue menée durant son mandat.

Des accusations portant sur des dizaines de meurtres

Le bureau du procureur de la CPI reproche à l’ancien dirigeant d’être impliqué dans au moins 76 meurtres. Ces faits s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue lancée après son arrivée au pouvoir en 2016.

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Les enquêteurs de la Cour considèrent que ces actes pourraient relever d’une politique organisée ayant entraîné des exécutions extrajudiciaires. Cette campagne sécuritaire aurait causé plusieurs milliers de morts selon différentes organisations de défense des droits humains, même si les poursuites engagées par la CPI reposent sur un nombre limité de cas documentés.

Rodrigo Duterte devient ainsi le premier ancien chef d’État asiatique à être renvoyé devant cette juridiction internationale, compétente pour juger les personnes accusées des crimes les plus graves, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Une procédure engagée malgré le retrait des Philippines

La procédure a été engagée plusieurs années après le retrait des Philippines de la CPI, effectif en 2019 sur décision des autorités de Manille. Ce retrait était intervenu après l’ouverture d’un examen préliminaire sur les opérations antidrogue.

La Cour maintient toutefois sa compétence pour les faits commis avant cette date, conformément aux dispositions du Statut de Rome. Les juges avaient par la suite autorisé l’ouverture d’une enquête complète en 2021, avant d’en valider la reprise en 2023 après une suspension liée aux démarches des autorités philippines.

Vers l’ouverture du procès

La confirmation des charges constitue une étape clé de la procédure. Elle signifie que les juges estiment disposer d’éléments suffisants pour organiser un procès contradictoire. La CPI devra désormais fixer un calendrier pour l’ouverture des audiences, au cours desquelles l’accusation et la défense présenteront leurs arguments devant une chambre de première instance.