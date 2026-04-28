Crash d’un avion Cessna de CityLink Aviation près de Djouba : 14 morts, aucun survivant

Un Cessna 208 Caravan exploité par la compagnie CityLink Aviation s’est écrasé lundi 27 avril à environ 20 km au sud-ouest de Djouba, capitale du Soudan du Sud, faisant 14 morts. L’appareil, immatriculé 5Y-NOK, avait décollé de Yei à 9h15 (heure locale) à destination de l’aéroport international de Djouba avant de perdre le contact avec les contrôleurs aériens à 9h43. Il n’y a aucun survivant parmi le pilote et les 13 passagers, dont deux ressortissants kényans et 12 Sud-Soudanais.

Selon les premières conclusions de l’Autorité de l’aviation civile sud-soudanaise (SSCAA), le crash pourrait avoir été causé par de mauvaises conditions météorologiques, notamment une faible visibilité. Une enquête est en cours. Des équipes de secours ont été déployées sur le site.

À Nairobi, le ministère kényan des Transports a mis en place une task-force chargée d’enquêter sur une série d’accidents impliquant des aéronefs immatriculés au Kenya en Somalie et au Soudan du Sud.