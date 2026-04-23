Culture générale personnelle: Le carburant invisible de l’entrepreneuriat des jeunes

Dans un monde où le chômage des diplômés devient un défi structurel, l’entrepreneuriat est souvent présenté comme la panacée. Pourtant, derrière l’éclat des « success-stories » se cache une autre réalité. Beaucoup d’initiatives s’effondrent faute de souffle. Si le capital financier est le nerf de la guerre, la culture générale et l’agilité intellectuelle en sont le moteur. Pour la jeunesse d’aujourd’hui, l’autonomisation ne passe plus seulement par l’accumulation de parchemins académiques, mais par une quête insatiable de savoir.

L’erreur classique de nombreux jeunes aspirants à l’autonomie est de confondre « instruction » et « culture ». Si le diplôme atteste d’une capacité technique, il ne garantit pas la vision. L’entrepreneur de demain doit être un polyglotte de la connaissance. Il ne s’agit pas d’aligner les titres universitaires, mais de forger une culture générale solide.

Cette culture est le socle de l’adaptation. Dans un marché en perpétuelle mutation, celui qui ne sait que ce qu’on lui a enseigné sur les bancs de l’école est déjà obsolète. L’autonomisation commence là où finit le programme scolaire : dans la capacité à s’auto-éduquer, à comprendre les mécanismes du monde et à décrypter les comportements humains. « L’entrepreneuriat, c’est 80 % de psychologie et 20 % de technique. Si votre esprit n’est pas cultivé pour la gagne, aucun diplôme ne sauvera votre entreprise », affirme Coach Simon Ouédraogo, Burkinabé, spécialiste en entrepreneuriat et leadership.

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La lecture comme laboratoire du leadership

Le leadership ne s’improvise pas ; il se cultive. Et l’outil le plus accessible, le plus démocratique pour y parvenir reste la lecture. Lire un peu de tout — de l’économie à la psychologie, de l’histoire à la philosophie — permet de structurer une pensée complexe. La lecture confronte le lecteur à des dilemmes moraux et des choix stratégiques à travers le récit des autres. Les biographies d’entrepreneurs révèlent que le succès n’est jamais linéaire. Un entrepreneur cultivé sait nommer les choses et convaincre ses partenaires. Il existe aujourd’hui une pléthore d’ouvrages de motivation et de manuels détaillant les processus de réussite. Ces livres ne sont pas des recettes magiques, mais des cartes routières. Ils permettent d’éviter les impasses dans lesquelles d’autres se sont déjà engouffrés. Strive Masiyiwa (Milliardaire et philanthrope zimbabwéen) disait « que vous soyez instruit ou non, commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Mais n’arrêtez jamais d’apprendre. La lecture est la porte d’entrée vers les conseils des plus grands esprits de l’histoire. Si vous ne lisez pas, vous limitez votre propre potentiel. »

Il serait réducteur de limiter la culture à l’alphabétisation classique. L’autonomisation en Afrique puise également sa force dans l’oralité et la sagesse ancestrale. « On ne peut pas bâtir des solutions pour l’Afrique sans comprendre profondément ses réalités. La culture n’est pas un accessoire, c’est la boussole qui permet à l’entrepreneur de rester pertinent face aux défis locaux », déclare l’entrepreneure sénégalaise Fatoumata Bâ.

De nombreux entrepreneurs à succès n’ont jamais lu Adam Smith, mais maîtrisent les récits de la sagesse africaine qui enseignent la résilience, la gestion communautaire et la patience. « On ne peut pas raser la tête de quelqu’un en son absence ». Ce proverbe, comme tant d’autres, contient une leçon de marketing et de relation client plus puissante que bien des cours théoriques. La culture, qu’elle soit puisée dans les livres ou dans les contes au coin du feu, vise un seul but : la construction d’une personnalité capable de porter une vision économique.

L’importance des retours d’expérience

Un adage populaire dit que « personne n’est appelé à inventer la roue ; il faut simplement la faire tourner ». En entrepreneuriat, l’arrogance de l’ignorance est fatale. Aucun jeune ne peut réussir en s’appuyant uniquement sur son intuition brute. La réussite est une science qui s’appuie sur les expériences passées et les leçons apprises. « La réussite ne s’invente pas, elle se construit sur les traces de ceux qui nous ont précédés. Écouter les récits de nos aînés, c’est gagner dix ans sur notre propre parcours », déclare l’homme d’affaires béninois Samuel Dossou-Aworet.

Aujourd’hui, cette transmission de savoir est facilitée par la technologie. Si les livres restent le support noble, la culture se décline désormais en audios, podcasts et vidéos. La culture est l’essence dans le moteur de l’entrepreneur. Sans elle, la voiture — aussi belle soit-elle (votre idée de business) — restera sur place dès la première pente.

Un appel à la curiosité permanente

L’emploi des jeunes ne se décrète pas uniquement par des politiques publiques, il se prépare dans l’esprit de chaque individu. Pour devenir autonome, le jeune doit accepter d’être un éternel étudiant de la vie. Le conférencier d’origine algérienne, spécialiste de l’économie de la connaissanceIdriss Aberkane assure que « la connaissance est la seule ressource qui se multiplie quand on la partage. Pour un entrepreneur, le cerveau est le seul capital qui ne peut pas faire faillite, à condition de le nourrir chaque jour. »

Plonger dans les écrits, écouter les anciens, analyser les succès des autres : c’est là que se trouve la véritable liberté. La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale. Pour faire tourner la roue de l’économie, commencez par faire tourner les pages d’un livre. « Un entrepreneur qui ne lit pas est un leader qui ne voit pas. Les livres sont les mentors les plus abordables au monde ; ils vous donnent accès aux secrets des succès que vous admirez pour le prix d’un repas », fait savoir Mamadou Traoré, coach en développement personnel et leadership.