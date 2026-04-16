Décès d'Alexander Manninger : la Juventus présente ses condoléances à la famille

La Juventus Football Club a annoncé ce jeudi le décès de son ancien gardien Alexander Manninger, âgé de 48 ans, victime d’un accident de la route survenu dans le nord de Salzbourg, en Autriche, après une collision impliquant un train. Selon des informations relayées par les médias autrichiens, le véhicule du footballeur aurait été percuté à proximité de la frontière allemande. Le club italien a confirmé la disparition de son ex-joueur et exprimé ses condoléances à la famille.

Un ancien gardien passé par la Premier League et la Serie A

Formé en Autriche, Alexander Manninger avait rejoint l’Angleterre en 1997 pour intégrer Arsenal Football Club. Il est resté dans l’effectif londonien lors d’une saison marquée par plusieurs titres remportés par les Gunners, dont le championnat anglais et la FA Cup.

Durant son passage en Premier League, il a évolué aux côtés de grands joueurs comme Thierry Henry. Son parcours l’a ensuite conduit en Italie, notamment à la Juventus Football Club, où il a intégré l’effectif en 2008 pour plusieurs saisons en tant que gardien remplaçant.

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Hommages de la Juventus et de ses anciens coéquipiers

Le club turinois a diffusé un message officiel de condoléances après l’annonce du décès. L’ancien défenseur Giorgio Chiellini a rendu hommage à son ex-coéquipier en déclarant : « Aujourd’hui est un jour très triste ; nous perdons un coéquipier exemplaire et une personne vraiment précieuse. »

Dans son communiqué, la Juventus souligne le rôle joué par Manninger dans le vestiaire durant ses années au club, dans une période marquée par la présence du légendaire Gianluigi Buffon. Le club décrit un joueur considéré comme fiable lorsqu’il était sollicité, apprécié pour son attitude professionnelle et sa stabilité au sein du groupe.

Les hommages évoquent également son engagement au sein de l’effectif turinois entre 2008 et 2012, période durant laquelle il a participé à la vie du club sans occuper un rôle de titulaire régulier.

Une enquête en cours après une collision ferroviaire

Les autorités autrichiennes ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de l’accident, selon les médias locaux. Les premières informations indiquent une collision entre un véhicule et un train dans une zone située au nord de Salzbourg, un secteur proche de la frontière allemande.

Aucune autre victime ne serait à déplorer d’après les premiers éléments rapportés par la presse autrichienne. Les services ferroviaires rappellent régulièrement que les collisions aux passages à niveau figurent parmi les accidents les plus graves en raison de la difficulté pour un train de s’arrêter rapidement une fois engagé. Les conclusions de l’enquête devraient préciser les conditions de sécurité du site et les circonstances exactes de la collision dans les prochains jours.