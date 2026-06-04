Mondial 2026 : les 10 sélectionneurs les mieux payés, aucun représentant africain

À sept jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le site spécialisé Planet Football a publié ce 3 juin le classement des dix entraîneurs les mieux rémunérés du tournoi, compilé à partir des données de Salary Leaks. L’Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, domine largement avec 8,28 millions de livres sterling par an, loin devant ses concurrents. Aucun des dix sélectionneurs du contingent africain — pourtant record avec dix nations qualifiées — n’y figure.

Ancelotti perçoit plus du double du deuxième de la liste : Thomas Tuchel, à la tête de l’Angleterre, touche 5,06 millions de livres sterling annuels. L’Américano-argentin Mauricio Pochettino, qui dirige le pays hôte, est troisième avec 4,53 millions. L’Allemand Julian Nagelsmann, à seulement 37 ans, occupe la quatrième place du classement à 4,2 millions, une trajectoire entamée à Hoffenheim, puis au RB Leipzig et au Bayern Munich avant que la sélection allemande ne s’attache ses services avant l’Euro 2024. À égalité en cinquième position, l’Espagnol Roberto Martinez — qui a remporté la Ligue des Nations en 2025 avec le Portugal — et l’Italien Fabio Cannavaro, champion du monde joueur en 2006, désormais sélectionneur de l’Ouzbékistan pour sa première Coupe du monde, perçoivent chacun 3,5 millions. Didier Deschamps, champion du monde 2018 avec la France, est septième avec 3,31 millions. Les trois dernières places du classement sont occupées par Lionel Scaloni (Argentine), Marcelo Bielsa (Uruguay) et Ronald Koeman (Pays-Bas), tous trois crédités de 2,61 millions.

Dix équipes africaines, zéro représentant dans le top 10

Le fossé salarial entre les staffs africains et ceux des grandes nations est documenté. Selon le site AfricaFoot, le mieux payé des sélectionneurs africains qualifiés pour le Mondial est le Suisso-bosnien Vladimir Petkovic, à la tête de l’Algérie, avec 135 000 euros mensuels — soit 1,62 million d’euros par an. Ce montant, inédit à l’échelle africaine, reste inférieur à la moitié du salaire de Koeman ou Bielsa. Hugo Broos (Afrique du Sud) et Emerse Faé (Côte d’Ivoire) seraient rémunérés autour de 75 000 euros par mois chacun, tandis que Mohamed Ouahbi, qui a succédé à Walid Regragui à la tête du Maroc, percevrait environ 55 000 euros mensuels.

Cet écart de moyens n’empêche pas les ambitions. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, le continent africain aligne dix nations — Maroc, Sénégal, Algérie, Égypte, Côte d’Ivoire, Tunisie, RD Congo, Afrique du Sud, Cap-Vert et Ghana — contre cinq lors des deux précédentes éditions. Le tirage du 5 décembre 2025 à Washington a distribué des groupes contrastés : le Maroc affronte le Brésil d’Ancelotti dans le groupe C, l’Algérie hérite de l’Argentine championne du monde en titre dans le groupe J, tandis que l’Afrique du Sud jouera le match d’ouverture face au Mexique le 11 juin — un scénario déjà vécu en 2010.

Des préparatifs sous haute surveillance

Selon l’analyste de données sportives Opta, seules quatre nations africaines disposeraient d’une probabilité réelle de franchir la phase de groupes. Le Maroc et le Sénégal ont respectivement investi 180 000 euros et 140 000 euros dans des prestations d’analyse vidéo externalisées pour préparer le tournoi. Le Cap-Vert, qui effectue sa toute première participation à une Coupe du monde — devenant la plus petite nation jamais qualifiée en termes de superficie —, et la RD Congo, qualifiée via les barrages intercontinentaux, représentent les deux histoires inédites de ce contingent africain. Le premier match de la compétition est programmé le 11 juin à l’Estadio Azteca de Mexico. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium de New York.

Les 10 sélectionneurs les mieux payés du Mondial 2026