Devant Paul Biya, Léon XIV réclame la fin de la corruption et le respect des droits de l'Homme au Cameroun

Le pape Léon XIV a prononcé mercredi un discours offensif devant le président camerounais Paul Biya au palais présidentiel de Yaoundé, appelant à l’éradication de la corruption et au respect des droits de l’Homme. C’est la première visite d’un souverain pontife au Cameroun depuis celle de Benoît XVI en 2009.

Arrivé en provenance d’Algérie, première étape de sa tournée africaine de onze jours, le pape américain a prononcé son discours en français devant Biya, des généraux, des diplomates et des représentants de la société civile. « Les chaînes de la corruption — qui défigurent l’autorité et la privent de sa crédibilité — doivent être brisées », a-t-il déclaré. Le président camerounais, 93 ans, est resté impassible durant l’allocution. La télévision nationale a interrompu sa diffusion en direct pendant certains passages, sans qu’une explication technique soit confirmée.

Transparence financière et rôle de la société civile

Léon XIV a appelé le gouvernement camerounais à imposer la transparence dans les finances publiques et à reconnaître la société civile comme une force vitale pour la cohésion nationale. Il a également insisté sur la place des femmes et des jeunes dans les processus de décision, estimant que leur engagement constitue un rempart contre les abus de pouvoir. Biya, au pouvoir depuis 1982, a remporté en octobre 2025 un huitième mandat contesté par son rival Issa Tchiroma Bakary, qui revendique la victoire et appelle ses partisans à rejeter les résultats officiels.

Publicité

Bamenda et la crise anglophone

Le pape se rendra jeudi à Bamenda, principal centre urbain anglophone du pays, pour une rencontre pour la paix dans la cathédrale Saint-Joseph. Le conflit séparatiste qui secoue la région depuis 2017 a fait plus de 6 000 morts et déplacé plus de 600 000 personnes, selon le groupe de réflexion International Crisis Group. À la veille de l’arrivée de Léon XIV, l’Unity Alliance, coalition de plusieurs groupes séparatistes, a annoncé une trêve de trois jours pour permettre la tenue des événements pontificaux en sécurité.

Vendredi, le pape présidera une messe à Douala, où quelque 600 000 fidèles sont attendus selon le Vatican, avant de poursuivre sa tournée en Angola dès samedi.