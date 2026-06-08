L'artiste nigérian Talay Riley meurt après avoir été poignardé à Londres

Talay Riley, auteur-compositeur britannique d’origine nigériane, connu pour ses collaborations avec plusieurs artistes internationaux, est décédé. En effet, l’information a été confirmée ce 8 juin par les forces de l’ordre. L’incident serait survenu le 5 juin dans le quartier de Silvertown, à l’est de la capitale britannique. Les secours ont été appelés vers 9 heures après un signalement pour une agression à l’arme blanche.

L’artiste, dont le vrai nom était Mark Orabiyi, a été retrouvé dans le jardin d’une propriété de Rayleigh Road. Malgré l’intervention des secours, il a été déclaré mort sur place. Il était âgé de 35 ans. Sur place, une autre personne a été retrouvée blessée. Son état serait stable et n’inspirerait aucune inquiétude.

Trois personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre

Très vite, une enquête a été ouverte. Menée tambour battant, celle-ci a permis l’arrestation de trois individus. Un homme de 27 ans a été remis en liberté sous caution tandis qu’un homme de 24 ans et une femme de 25 ans ont été relâchés sans poursuites à ce stade des investigations.

Une figure reconnue de l’industrie musicale

Talay Riley s’était imposé au fil des années comme un auteur-compositeur de talent. Il a notamment collaboré avec plusieurs vedettes de l’industrie, comme Dua Lipa, Britney Spears ou encore Zendaya. Il a aussi participé à l’écriture du titre « Lights On« , figurant sur un album de la chanteuse H.E.R., récompensé aux Grammy Awards en 2019.

L’annonce de son décès a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. Nombreuses sont les personnalités du monde de la musique tels que Stormzy, Craig David, Paloma Faith ou encore Wretch 32, à avoir salué sa mémoire.

Sa famille a elle aussi tenu à réagir, dans la sobriété cependant. Un message a été publié sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Un message saluant le talent, la générosité et l’impact de l’artiste sur le monde de la musique.