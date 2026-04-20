Drones : le Nigérian Terra Industries va construire la plus grande usine du continent au Ghana

L’entreprise de défense Terra Industries prévoit de construire Pax-2, une nouvelle usine de production de drones de 34 000 pieds carrés à Accra, au Ghana. Cette annonce a été faite ce 20 avril par le fabricant nigérian de drones. Une fois pleinement opérationnelle, cette installation deviendra la plus grande du continent africain, dépassant ainsi l’usine Pax-1 située à Abuja, au Nigeria.

Le groupe ambitionne d’atteindre une capacité de production annuelle d’environ 50 000 drones d’ici 2028 pour l’ensemble de ses systèmes aériens. Le financement de ce projet suit un appel aux fonds de 34 millions de dollars destiné à augmenter la capacité de fabrication et accélérer les déploiements dans les pays africains.

Une production de défense multi-systèmes

L’usine basée au Ghana fabriquera trois catégories de drones. Le modèle Archer VTOL est conçu pour des missions de surveillance et de frappe à longue distance. Le drone Iroko est destiné aux opérations tactiques nécessitant une intervention rapide sur le terrain. Quant au Kama, il s’agit d’un drone intercepteur spécialisé dans la lutte anti-drone, capable d’atteindre une vitesse de 300 km/h. Il répond à la demande en solutions d’interception cinétique. Cette installation créera 120 emplois en ingénierie et fonctionnera selon un calendrier de production continu.

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Le Ghana comme base régionale stratégique

Terra Industries justifie ce choix par le talent local, la position géographique du Ghana et sa volonté politique d’exporter des systèmes de défense. Nathan Nwachuku, co-fondateur et directeur général de l’entreprise, déclare : « La seule façon pour l’Afrique d’avoir une paix durable est de s’unir pour construire une défense souveraine ».

Le développement de Pax-2 intervient alors que le secteur des drones militaires africain connaît une expansion significative. Selon les données disponibles, au moins 31 pays du continent ont acquis des drones militaires au cours des deux dernières décennies. Neuf pays produisent désormais leurs propres systèmes. Le Maroc, l’Afrique du Sud et l’Égypte figurent parmi les producteurs établis, tandis que le Nigeria et le Ghana émergent comme nouveaux pôles de fabrication.

Pax-2 suivra l’expansion initiée par Pax-1. Cette deuxième installation positionne Terra Industries en tant que producteur majeur de systèmes de drones autonomes pour la sécurité continentale.