Esclavage : le parti anglais Reform UK refuse les excuses et menace

Le parti britannique Reform UK, dirigé par Nigel Farage, a annoncé une proposition controversée visant à refuser toute excuse formelle pour le rôle historique du Royaume‑Uni dans la traite transatlantique des esclaves et à imposer des restrictions de visa aux pays qui exigeraient des réparations si le parti remportait les prochaines élections législatives. Cette initiative a été présentée le 7 avril 2026 par Zia Yusuf, porte‑parole du parti chargé des affaires intérieures, lors d’un point de presse à Londres.

Selon M. Yusuf, les gouvernements conservateur et travailliste ont accordé 3,8 millions de visas et fourni 6,6 milliards de livres sterling d’aide étrangère au cours des deux dernières décennies à des ressortissants de pays qui réclament aujourd’hui des réparations. Il a qualifié de « trop c’est trop » ces demandes croissantes, estimant que certaines nations ignorent les sacrifices consentis par la Grande‑Bretagne pour abolir l’esclavage.

Le texte de la proposition prévoit que Reform UK suspendrait l’octroi de visas à toute nationalité provenant d’un pays exigeant de telles réparations, citant spécifiquement des États comme le Kenya, Haïti, le Guyana, la Barbade, les Bahamas, le Nigeria et la Jamaïque.

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Réponse politique et contexte diplomatique

La politique annoncée s’inscrit dans un débat sur l’héritage de la traite des esclaves et les demandes internationales de réparations. Une résolution adoptée par les Nations unies récemment, proposée par le Ghana et soutenue par des organisations comme l’Union africaine et la CARICOM (Communauté caribéenne), décrit la traite transatlantique comme le « plus grave crime contre l’humanité » et appelle à des excuses formelles et à des réparations, y compris financières et symboliques. Le Royaume‑Uni s’est abstenu lors de ce vote.

La réaction de nombreux gouvernements africains et caribéens a été critique, estimant que le refus britannique d’engager un dialogue sur les réparations entrave les efforts de reconnaissance historique et de réparation pour les communautés affectées par des siècles d’exploitation.

Héritage de l’esclavage britannique

Historiquement, le Royaume‑Uni a joué un rôle majeur dans la traite transatlantique d’esclaves avant de devenir, à partir du début du XIXᵉ siècle, l’un des premiers abolitionnistes. La traite négrière britannique a été légalement abolie en 1807, suivie par l’abolition complète de l’esclavage dans les colonies en 1833, bien que l’application ait été progressive.

La loi d’abolition de 1833 a inclus une clause de compensation financière versée aux propriétaires d’esclaves, équivalente à près de 40 % du budget annuel de l’État de l’époque, un aspect souvent cité dans les discussions contemporaines sur les réparations.

Dans plusieurs pays européens, des gouvernements ou chefs d’État ont émis des excuses officielles pour leur rôle dans l’esclavage, comme les Pays‑Bas, qui ont reconnu formellement leur implication historique dans la traite, tandis que d’autres, comme le Portugal ou la Belgique, ont exprimé des regrets sans adopter de positions complètes sur des réparations financières.

Conséquences pour les États anciennement colonisés

Des États africains et caribéens ont fait de la question des excuses et des réparations un élément central de leur diplomatie. La Barbade et d’autres membres de la CARICOM ont mis en place des commissions de réparation, cherchant à obtenir des compensations matérielles et symboliques pour les préjudices causés par des siècles de traite et de colonisation.

Bien que les excuses formelles et certains fonds symboliques aient permis d’accroître la reconnaissance historique des souffrances passées, les revendications de réparations financières restent largement débattues et peu réalisées à ce jour. Les gouvernements concernés affirment que les effets persistants de ces systèmes — inégalités économiques, disparités sociales, obstacles au développement — nécessitent des mesures structurelles plus larges que de simples expressions de regret.

La mesure envisagée par Reform UK devrait maintenant être débattue au sein du programme politique du parti à l’approche des élections législatives prévues au Royaume‑Uni, où elle pourrait influencer les relations diplomatiques avec plusieurs pays d’Afrique et des Caraïbes.