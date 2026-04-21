Face aux drones, la marine américaine teste avec succès un laser embarqué sur le USS George H.W. Bush

La marine américaine a rendu public le 21 avril 2026 un essai militaire conduit six mois plus tôt : le 5 octobre 2025, le système laser LOCUST (Low-Cost UAV Sentry), développé par la société de défense AeroVironment, a neutralisé plusieurs drones cibles depuis le pont du porte-avions USS George H.W. Bush (CVN-77), en mer. C’est la première fois qu’une arme à énergie dirigée est testée en conditions opérationnelles réelles à bord d’un porte-avions de la flotte américaine.

L’essai a été mené conjointement par la marine américaine et le Rapid Capabilities and Critical Technologies Office(RCCTO) de l’armée de terre. Le système déployé, désigné P-HEL (Palletized High Energy Laser), a été installé directement sur le pont d’envol sans modification structurelle du navire, fixé par des sangles d’arrimage standard. Selon AeroVironment, des marins de la marine, formés en trente minutes environ, ont eux-mêmes assuré la moitié des neutralisations parmi les dix-sept tirs effectués, selon des données communiquées à l’agence spécialisée Janes.

Un laser sans munitions, alimenté par le réacteur nucléaire du navire

Le P-HEL fonctionne sur batterie embarquée ou en tirant son alimentation directement du réseau électrique du bâtiment hôte. Sur un porte-avions à propulsion nucléaire comme l’USS George H.W. Bush, cette configuration offre une autonomie de tir théoriquement illimitée, contrairement aux missiles intercepteurs conventionnels dont le stock est fini. Le coût par engagement laser est estimé entre 0,18 et 5 dollars selon la puissance consommée, contre plusieurs centaines de milliers de dollars pour un missile surface-air. La puissance nominale du LOCUST est actuellement de l’ordre de 20 kilowatts, niveau suffisant pour neutraliser des drones de petite taille.

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Une réponse directe aux menaces observées en mer Rouge et contre l’Iran

La divulgation de cet essai intervient dans un contexte opérationnel tendu. Depuis 2023, les navires américains déployés en mer Rouge ont dû faire face à des vagues d’attaques de drones houthis, épuisant rapidement leurs dotations en missiles. L’amiral Daryl Caudle, chef des opérations navales, a déclaré en début d’année que son objectif était de faire des armes à énergie dirigée la réponse prioritaire des équipages face aux menaces rapprochées.

Le LOCUST avait jusqu’ici été déployé sur des plateformes terrestres, dont le véhicule tactique léger JLTV et le véhicule d’escouade d’infanterie ISV. AeroVironment a indiqué travailler à une montée en puissance du système jusqu’à 150 kilowatts en vue d’une participation au programme Golden Dome du Pentagone, destiné à la défense antimissile du territoire américain. La marine n’a pas encore précisé de calendrier pour un déploiement opérationnel permanent du LOCUST à bord de ses bâtiments.