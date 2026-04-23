Foire de Canton : en fauteuil roulant, elle remarche grâce à un exosquelette chinois (vidéo)

Une commerçante argentine en fauteuil roulant électrique a réussi à se lever et à marcher lors de la 139e Foire de Canton, à Guangzhou, le 15 avril 2026, après avoir essayé un exosquelette développé par une entreprise technologique de Hangzhou. La scène, filmée et relayée par plusieurs médias dont ECNS et le Global Times, a ému l’entourage de la femme jusqu’aux larmes.

Arrivée au stand de l’exposant en fauteuil, la commerçante — identifiée sous le prénom Patricia sur les images diffusées — a patienté une trentaine de minutes avant d’être équipée du dispositif par le personnel technique. Elle a ensuite effectué plusieurs pas de manière autonome, avec l’assistance du robot. Selon l’exposant, l’appareil est un exosquelette lombaire capable de détecter les micro-mouvements du corps et d’interpréter les intentions de l’utilisateur pour assister mécaniquement le mouvement des jambes.

De Guangzhou à Hangzhou

L’expérience a suffi à convaincre la commerçante de se rendre directement chez le fabricant. Dans la semaine suivant la foire, elle a effectué le déplacement à Hangzhou, siège de l’entreprise, pour une nouvelle session avec le dispositif. Selon Xinhua, elle a notamment pu se promener autour du Lac de l’Ouest — l’un des sites emblématiques de la ville — avec l’exosquelette.

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Les sources disponibles indiquent qu’elle souffre de problèmes aux genoux l’empêchant de marcher normalement, sans préciser l’origine ou l’ancienneté de ce handicap.

Une vitrine pour la robotique médicale chinoise

Cet épisode n’est pas isolé. Lors de la même édition de la Foire de Canton, un commerçant zimbabwéen se déplaçant habituellement avec des béquilles a également essayé un exosquelette et l’a acheté sur place, selon Xinhua, avec l’intention d’en importer la technologie en Afrique.

La 139e édition de la Foire de Canton, qui réunit cette année plus de 32 000 entreprises exposantes — un record —, se tient en trois phases jusqu’au 5 mai 2026. La robotique médicale figure parmi les secteurs mis en avant lors de la première phase, clôturée le 19 avril.