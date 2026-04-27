Ghana : trois civils tués dans une attaque contre un convoi militaire à Binduri

Un convoi des Forces armées ghanéennes escortant 140 civils de Bawku vers Bolgatanga a été pris pour cible lundi 27 avril 2026 à Binduri, dans la région Upper East, par des éléments armés non identifiés. Selon le communiqué officiel des Forces armées ghanéennes, signé par le Capitaine Veronica Adzo Arhin, directrice générale par intérim des Relations publiques, le convoi a essuyé plusieurs tirs, causant la mort de trois civils et blessant un quatrième.

L’armée a riposté et repoussé l’attaque, neutralisant sept assaillants. Dans la foulée, les militaires ont interpellé dix suspects et saisi un fusil automatique G3, deux chargeurs de 20 cartouches ainsi que 176 munitions supplémentaires, retrouvés sur un individu qui avait tenté de se réfugier dans une mosquée.

L’identité et l’affiliation des assaillants n’ont pas été établies à ce stade. L’attaque survient alors que la région de Bawku est le théâtre d’un conflit ethnique et de chefferie de longue date entre les communautés Kusasi et Mamprusi, sur fond de préoccupations croissantes quant à un possible débordement de l’insécurité sahélienne depuis le Burkina Faso voisin.