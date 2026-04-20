La triathlète brésilienne Mara Flavia Araujo retrouvée morte lors d'une épreuve de natation au Texas

Un triathlon longue distance organisé au Texas a été marqué par un décès ce week-end. La Brésilienne Mara Flavia Araujo, 38 ans, a été retrouvée sans vie lors de la première épreuve de natation de l’Ironman Texas, disputée dans le lac Woodlands.

La compétition avait débuté par un parcours de 3,8 kilomètres en eau libre. Le corps de l’athlète a été localisé dans le plan d’eau où se déroulait cette première phase, selon les informations communiquées par les organisateurs.

Une disparition pendant la phase de natation

Les circonstances précises de l’incident n’ont pas été détaillées dans l’immédiat. Les organisateurs de l’épreuve, l’Ironman Texas, ont confirmé le décès dans un message publié sur leur page officielle, indiquant qu’un participant avait perdu la vie durant la natation.

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« C’est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès d’un participant à la course lors de l’épreuve de natation du triathlon Ironman Texas qui s’est déroulé aujourd’hui », ont-ils déclaré, en adressant leurs condoléances aux proches de la victime et en remerciant les équipes d’intervention mobilisées sur place.

Selon le format officiel de l’Ironman, la natation constitue la première étape avant les segments de cyclisme (180 kilomètres) et de course à pied (42,2 kilomètres). Elle se déroule généralement en eau libre, dans des conditions qui peuvent varier selon la météo et la densité des participants.

Un précédent sur la même épreuve

Un décès avait déjà été enregistré lors de cette même compétition en 2017, également pendant la portion de natation. L’incident concernait un participant engagé dans l’épreuve au Texas, retrouvé en difficulté dans le lac où se déroule le départ.

Ces événements interviennent alors que plusieurs cas similaires ont été signalés ces dernières années dans des triathlons de longue distance, la phase de natation étant régulièrement identifiée comme la plus exposée aux incidents. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée dans l’immédiat sur les circonstances exactes du décès de Mara Flavia Araujo. Les autorités locales devraient poursuivre les vérifications afin de déterminer les causes précises de la mort.