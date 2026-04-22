John Dramani Mahama : Quand les entrepreneurs sont payés, même les maîtresses en profitent (vidéo)

Une vidéo montrant le président ghanéen John Dramani Mahama évoquer les retombées économiques du paiement des entreprises circule largement sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. La séquence, issue d’une intervention publique récente, le montre insister sur la nécessité pour l’État d’honorer ses engagements financiers envers les contractants.

Lors de cette prise de parole, le chef de l’État a expliqué que le règlement des prestations par le gouvernement entraîne des effets en chaîne dans l’économie. « Quand les entrepreneurs sont payés, ils redistribuent cet argent autour d’eux, et même les épouses et les maîtresses en profitent », a-t-il déclaré, selon les propos entendus dans la vidéo devenue virale.

Une illustration des effets de redistribution

Dans son intervention, John Dramani Mahama détaille les mécanismes de circulation des revenus générés par les marchés publics. Il évoque notamment les achats de véhicules, les dépenses dans les commerces ou encore les services sollicités par les bénéficiaires indirects de ces paiements. Coiffeurs, couturiers ou vendeurs d’accessoires sont cités comme exemples d’acteurs économiques touchés par ces flux financiers.

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La séquence, largement partagée sur des plateformes comme Instagram et Facebook, a suscité de nombreuses réactions, oscillant entre amusement et commentaires sur le fond du message. À ce stade, nous n’avons pas eu accès au discours intégral permettant d’en apprécier l’ensemble de la déclaration.

John Dramani Mahama : « Quand les entrepreneurs sont payés, ils s’achètent des Land Cruiser, les concessionnaires automobiles en profitent aussi, et même les conjoints, les épouses et les maîtresses en profitent également, car quand ils sont payés et qu’ils reçoivent quelque chose, ils donnent une partie de l’argent à leurs femmes et à leurs maîtresses, et c’est une voie importante car vous savez où va cet argent aussi… quand les conjoints et les maîtresses reçoivent, les coiffeurs reçoivent, les couturières reçoivent, les bijoutiers reçoivent, les vendeurs de sacs à main reçoivent… alors ne le sous-estimez surtout pas. »

Un enjeu central pour l’économie ghanéenne

La question des paiements aux entreprises reste sensible au Ghana, où des retards ont régulièrement été signalés par des prestataires impliqués dans des projets publics. Ces arriérés peuvent affecter la poursuite des chantiers et la trésorerie des sociétés concernées.

Depuis son retour à la présidence après l’élection de 2024, John Dramani Mahama est attendu sur la gestion des finances publiques et le soutien à l’activité économique. Le pays a récemment été engagé dans un programme d’appui du Fonds monétaire international visant à stabiliser ses équilibres budgétaires, ce qui renforce l’attention portée à l’exécution des dépenses de l’État. La diffusion de cette vidéo intervient alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour améliorer la gestion des engagements financiers publics et relancer certains projets en attente de financement.