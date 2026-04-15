L'armée nigériane démantèle des camps de bandits dans la forêt de Bauchi, des familles arrêtées

La Brigade d’artillerie 33 de l’armée nigériane, en coordination avec une équipe du Bureau du conseiller national à la sécurité (ONSA), a mené une opération de nettoyage dans la forêt de Dajin Madam, dans l’État de Bauchi, selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux de l’institution militaire.

Camps démantelés, familles interpellées

L’opération a permis la destruction de plusieurs camps de bandits, dont les camps Azuge et Hari, présentés comme des bases notoires. Un nombre non précisé de bandits ont été neutralisés, tandis que d’autres ont pris la fuite sous la pression des troupes. Six femmes et 13 enfants, membres des familles de combattants, ont été placés en garde à vue.

Plusieurs motos utilisées par les groupes criminels ont également été détruites. Parmi les biens saisis figurent un chargeur de fusil AK-47, des plaquettes de tramadol, un uniforme de police, des tenues militaires et deux chevaux — des éléments que l’armée présente comme des preuves de tentatives d’usurpation d’identité à des fins criminelles.

Publicité

Pression maintenue sur la zone de Mainamaji

Dans le cadre d’une opération complémentaire menée dans la zone de Mainamaji, faisant suite à de récentes frappes aériennes sur des repaires de bandits, les troupes n’ont enregistré aucun contact, ce que l’armée interprète comme le signe d’une dégradation significative des capacités de mouvement des groupes armés dans le secteur.

Les troupes maintiennent actuellement des positions dans la forêt de Dajin Madam pour consolider les gains obtenus et prévenir toute réinfiltration.