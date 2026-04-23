Le FBI démantèle un réseau de vol de voitures entre Washington et le Ghana

Le Bureau fédéral d’investigation (FBI) a annoncé l’inculpation de six personnes dans le cadre du démantèlement d’un réseau international de vol de véhicules opérant depuis Washington D.C. et écoulant ses prises jusqu’au Ghana.

Selon le communiqué du bureau du procureur fédéral du District de Columbia, l’enquête, menée sur près d’un an, a permis d’établir que les suspects auraient dérobé au minimum 20 véhicules, revendus ensuite à des acheteurs aux États-Unis et au Ghana. Les enquêteurs examinent par ailleurs leur possible implication dans le vol de plus de 100 véhicules supplémentaires.

Une technique sophistiquée de contournement électronique

Le réseau recourait à des dispositifs électroniques permettant de reprogrammer des transpondeurs vierges afin de les faire reconnaître par les systèmes de démarrage des véhicules ciblés. Cette méthode, de plus en plus répandue dans les affaires de vols automobiles de haute technologie, permettait de s’emparer de véhicules sans effraction visible ni utilisation de la clé d’origine.

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Une perquisition en Géorgie

Dans le cadre de l’enquête, les autorités ont exécuté cette semaine un mandat de perquisition dans un entrepôt de stockage automobile situé à Decatur, en Géorgie, soupçonné d’être lié aux activités du réseau. Les résultats de cette perquisition n’ont pas encore été rendus publics.

L’affaire mobilise plusieurs partenaires des forces de l’ordre fédérales et locales américaines. Des développements supplémentaires sont attendus à mesure que l’enquête progresse.