Légende du Real Madrid, José Emilio Santamaría s’éteint à 96 ans

Le Real Madrid a annoncé ce mercredi 15 avril 2026 le décès de José Emilio Santamaría, ancien défenseur emblématique du club, à l’âge de 96 ans. Figure majeure des années 1950 et 1960, l’Hispano-Uruguayen a marqué l’histoire de l’équipe madrilène par son rôle dans plusieurs sacres européens.

Dans un communiqué officiel, le club espagnol a salué la mémoire d’un joueur considéré comme l’un des piliers de sa légende. Recruté à la fin des années 1950, Santamaría s’est imposé au cœur de la défense durant une période dominée par les succès du club sur la scène continentale. Il a notamment contribué aux victoires en Coupe d’Europe en 1958, 1959, 1960 et 1966.

Une carrière inscrite dans l’âge d’or madrilène

Aux côtés de joueurs comme Alfredo Di Stéfano et Ferenc Puskás, Santamaría a participé à l’édification du palmarès du Real Madrid. Le président du club, Florentino Pérez, a déclaré dans le communiqué : « Santamaría restera dans les mémoires comme l’un des grands symboles de notre club ».

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Défenseur central, il évoluait dans une équipe réputée pour sa puissance offensive. Son rôle consistait à structurer l’arrière-garde et à contenir les attaques adverses, dans un football alors largement tourné vers l’attaque. Sa régularité et sa lecture du jeu ont contribué à stabiliser un collectif qui dominait l’Europe.

Un parcours international entre deux sélections

Né en Uruguay, Santamaría a d’abord porté les couleurs de son pays d’origine avant d’être naturalisé espagnol. Il a ensuite rejoint la sélection de l’Espagne, une trajectoire encore rare à l’époque. Après sa carrière de joueur, il a poursuivi son engagement dans le football en occupant le poste de sélectionneur de l’Espagne dans les années 1980, selon les archives de la Fédération espagnole de football. Le Real Madrid n’a pas précisé à ce stade les modalités des hommages qui pourraient être rendus à l’ancien défenseur dans les prochains jours.