Préparatifs du Mondial 2026 : la Côte d'Ivoire renverse la France (2-1) grâce à Doué et Diallo

La Côte d’Ivoire a battu l’équipe de France 2-1 ce jeudi 4 juin au stade de la Beaujoire de Nantes, lors d’un match amical de préparation à la Coupe du monde. Les Éléphants ont retourné une situation défavorable en seconde période, infligeant aux Bleus leur première défaite à domicile dans cette enceinte.

À sept jours du coup d’envoi du Mondial 2026 — prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique — les nations qualifiées finalisent leurs ultimes réglages. Pour la France comme pour la Côte d’Ivoire, deux équipes logées dans des groupes distincts de la compétition, ce duel amical constituait le premier test grandeur nature avant l’envol vers l’Amérique du Nord.

Cherki ouvre, les Éléphants renversent

Les Bleus semblaient tenir le bon bout. Rayan Cherki, profitant d’un service d’Ibrahima Konaté, a ouvert le score à la 44e minute pour offrir à la France l’avantage au tableau d’affichage à la pause. Mais Didier Deschamps a procédé à de larges rotations dès la reprise — Kylian Mbappé, Michael Olise et Dayot Upamecano entre autres ont cédé leur place — et les Ivoiriens du sélectionneur Emerse Faé en ont profité pour prendre le dessus.

Guéla Doué, défenseur central de Strasbourg et grand frère de Désiré Doué (absent du onze de départ, comme confirmé par Deschamps en conférence de presse avant le match), a égalisé à la 52e sur une passe en profondeur de Nicolas Pépé, entré à la mi-temps. À la 83e minute, c’est Amad Diallo, attaquant de Manchester United, qui a conclu l’affaire sur un centre de ce même Pépé, après un travail sur le côté droit. Score final : 2-1.

Un Mondial à rebonds pour les deux sélections

La soirée a aussi pris une tonalité particulière pour le camp français : à la 7e minute, le public de la Beaujoire a rendu hommage à Didier Deschamps, qui a été formé à Nantes avant d’y disputer 135 matchs professionnels entre 1985 et 1989.

Pour la Côte d’Ivoire, cette victoire intervient dans un cadre chargé d’histoire. Ex-championne d’Afrique, la sélection ivoirienne dispute sa première Coupe du monde depuis 2014. Elle évoluera dans le groupe E aux côtés de l’Allemagne, de l’Équateur et de Curaçao.

La France, de son côté, affrontera le Sénégal, l’Irak et la Norvège dans le groupe I. Les Bleus disputeront un second match de préparation lundi face à l’Irlande du Nord à Lille, avant de s’envoler le mercredi 10 juin pour les États-Unis, la veille du début du Mondial.