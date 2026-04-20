Les Obama mettent fin à l'exclusivité de leur société Higher Ground avec Netflix après 8 ans

La société de production de Barack et Michelle Obama, Higher Ground, ne renouvellera pas son accord d’exclusivité avec Netflix à l’expiration du contrat en cours, prévu pour la fin 2026. L’ancien président américain a confirmé la transition lors d’une intervention à l’événement HistoryTalks de la chaîne History Channel, à Philadelphie, le week-end dernier.

Un modèle multi-studios en remplacement de l’exclusivité

Higher Ground aurait déjà engagé des développements auprès de plusieurs plateformes et studios — HBO, Apple, Amazon, Disney, Artists Equity, CBS Studios et YouTube — tout en poursuivant ses projets en cours avec Netflix. Barack Obama a résumé la direction prise : « Nous sommes actuellement en pleine transition vers un modèle plus indépendant, qui nous permettra de collaborer avec différents studios. » Selon Deadline, qui a révélé l’information en premier, la société n’envisage pas de signer un nouvel accord exclusif avec un quelconque studio après la fin du contrat actuel.

Huit ans et 24 projets avec Netflix

Le partenariat entre Higher Ground et Netflix remonte à mai 2018. L’accord avait été facilité par Ted Sarandos, alors directeur du contenu de la plateforme, dont l’épouse Nicole Avant avait servi comme ambassadrice des États-Unis aux Bahamas sous la présidence Obama. En huit ans, la collaboration a produit 24 projets couvrant le cinéma, la télévision, le documentaire, le sport et les programmes familiaux.

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Les projets déjà engagés avec Netflix se poursuivront normalement, dont la mini-série All The Sinners Bleed, The Altruists et la saison 2 du documentaire The Later Daters. L’accord d’exclusivité actuel n’ayant pas encore expiré, la date précise de fin de contrat n’a pas été rendue publique.