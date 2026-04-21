Liga : Mbappé et le Real Madrid n'ont plus le droit à l'erreur face à Alavés

Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés ce mardi 21 avril au Santiago Bernabéu, lors de la 32e journée de Liga. Un match qui, en raison des résultats récents, prend une dimension bien au-delà d’une confrontation ordinaire entre un candidat au titre et un club menacé de relégation.

Les Merengues abordent cette rencontre dans une position inédite depuis plusieurs saisons : neuf points de retard sur le FC Barcelone, leader du championnat, avec sept journées à disputer. Une défaite ce soir porterait l’écart à douze points, rendant toute remontée mathématiquement illusoire, même si techniquement possible. Le titre de Liga serait alors virtuellement perdu.

Une semaine noire comme toile de fond

La crise est à la fois sportive et européenne. Le 15 avril, le Real Madrid a été éliminé des quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA par le Bayern München sur le score cumulé de 6-4, après une défaite 3-4 à l’Allianz Arena. Deux buts encaissés dans les dernières minutes — signés Luis Díaz et Michael Olise — ont scellé l’élimination d’une équipe pourtant revenue dans le match à plusieurs reprises. Éliminé en janvier de la Coupe du Roi par l’Albacete Balompié, club de deuxième division espagnole, le Real Madrid se retrouve contraint de jouer son unique titre encore accessible lors des sept dernières journées de Liga.

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Mbappé, entre buts et polémiques

L’attaquant français Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison avec quinze réalisations selon l’UEFA, concentre une pression particulière. Lors du match nul concédé face au Girona FC (1-1) le 10 avril, l’international français a été touché au visage dans la surface adverse en fin de rencontre, sans que l’arbitre ni la VAR n’interviennent. Le Comité technique des arbitres (CTA) a depuis reconnu, selon le quotidien espagnol Marca, qu’un penalty aurait pu être sifflé, qualifiant toutefois l’action d’« interprétable » — une formulation qui n’a pas dissipé la frustration du camp madrilène.

En dehors des terrains, une séquence filmée lors du match amical France–Colombie a également alimenté la controverse : Mbappé y aurait demandé à Ryan Cherki de récupérer le brassard de capitaine sur N’Golo Kanté lors de son entrée en jeu, selon des images relayées par plusieurs médias européens.

Des statistiques personnelles qui restent à bonifier

Sur le plan individuel, la saison de Mbappé reste historiquement productive malgré les turbulences collectives. Selon les données officielles du Real Madrid, l’attaquant français comptabilise 40 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues, dont 23 en Liga. À sept journées de la fin du championnat, la course au Pichichi — le titre de meilleur buteur du championnat espagnol — reste ouverte : le Polonais Robert Lewandowski (FC Barcelone) devance Mbappé de quelques unités selon les décomptes disponibles. Le match contre Alavés représente pour lui une double opportunité : peser sur la course au titre collectif tout en resserrant l’écart avec son rival dans la course au sacre individuel.

Le coup d’envoi du match face à Alavés est fixé à 21h30 (heure de Madrid). En cas de victoire, le Real Madrid resterait à six points du FC Barcelone avant le Clásico du 10 mai au Camp Nou, qui pourrait constituer la dernière chance madrilène de relancer la course au titre.