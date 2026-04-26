L'influenceuse Klaudia Glam meurt six jours après avoir été renversée devant une boîte de nuit à Soho

Klaudia Zakrzewska, connue sous le pseudonyme Klaudia Glam, est décédée le samedi 25 avril à Londres, six jours après avoir été percutée par une voiture dans la nuit du 19 avril, devant le club Inca, dans le quartier de Soho. L’influenceuse polonaise de 32 ans, qui comptait plus de 258 000 abonnés sur Instagram, avait été transportée en état critique dans un hôpital de la capitale britannique après la collision.

Une ancienne candidate de X Factor mise en cause

Gabrielle Carrington, 29 ans, ancienne membre du groupe Miss Dynamix — formation ayant atteint les finales de X Factor en 2013 —, est la personne mise en cause dans cette affaire. Arrêtée dans les heures suivant l’incident, la Metropolitan Police lui a notifié plusieurs chefs d’inculpation : tentative de meurtre, conduite dangereuse, conduite en état d’ivresse avec un taux d’alcoolémie proche du double de la limite légale, ainsi que coups et blessures sur deux autres personnes atteintes lors de la même collision. Un agent de sécurité de 58 ans, également heurté par le véhicule, a subi des blessures décrites par les autorités comme irréversibles.

Requalification en meurtre attendue à l’Old Bailey

Carrington a comparu le mardi 22 avril devant le tribunal de Westminster, où la juge Nina Tempia l’a placée en détention provisoire. Le chef de tentative de meurtre devrait être requalifié en meurtre à la suite du décès de Mme Zakrzewska, a indiqué la Metropolitan Police. La prochaine audience est fixée au 19 mai devant la juridiction de l’Old Bailey, compétente pour les affaires criminelles graves en Angleterre et au Pays de Galles.