Capture de Maduro : un des soldats américains arrêté pour avoir parié sur la mission

Un soldat des forces spéciales de l’armée américaine a été arrêté jeudi 23 avril à Fort Bragg, en Caroline du Nord, après avoir été inculpé par un grand jury fédéral de Manhattan pour avoir utilisé des informations classifiées afin de parier sur l’issue de la mission militaire secrète qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Gannon Ken Van Dyke, sergent-maître de 38 ans, aurait engrangé près de 410 000 dollars de bénéfices sur la plateforme de marchés prédictifs Polymarket.

Selon l’acte d’accusation descellé par le Département de la Justice américain (DOJ), Van Dyke a participé à la planification et à l’exécution de l’opération « Absolute Resolve » à partir du 8 décembre 2025. Le 26 décembre, alors qu’il disposait d’informations classifiées sur le déroulement imminent de l’opération, il a ouvert un compte sur Polymarket et commencé à miser sur plusieurs scénarios liés au Venezuela : la destitution de Maduro avant le 31 janvier, une invasion américaine du pays, ou encore l’invocation par Donald Trump du War Powers Act. Au total, 13 paris ont été placés entre le 27 décembre et le 26 janvier pour un montant initial d’environ 33 000 dollars.

Une mise en cause dès les premières heures

Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, des forces américaines ont appréhendé Maduro et son épouse Cilia Flores à leur domicile de Caracas. Quelques heures après l’annonce publique de l’opération par la Maison-Blanche, Polymarket a résolu plusieurs contrats en faveur du « oui », déclenchant le versement des gains de Van Dyke. Des mouvements inhabituels sur ces marchés ont immédiatement attiré l’attention des enquêteurs. Selon le DOJ, Van Dyke a alors tenté d’effacer ses traces en demandant la suppression de son compte Polymarket et en modifiant les informations liées à son portefeuille de cryptomonnaies.

Publicité

Polymarket a indiqué avoir identifié le compte suspect et transmis le dossier au DOJ avant de coopérer pleinement à l’enquête.

Une première judiciaire pour la CFTC

Van Dyke fait face à cinq chefs d’inculpation : utilisation illégale d’informations gouvernementales confidentielles à des fins personnelles, vol d’informations non publiques, fraude sur les marchés à terme, fraude électronique et transaction monétaire illicite. La Commission américaine de régulation des marchés à terme (CFTC) a parallèlement engagé une procédure civile contre lui — une première dans l’histoire de l’institution pour des faits d’initié liés à des contrats sur événements. L’accusation repose sur la section 746 du Dodd-Frank Act de 2010, surnommée la « règle Eddie Murphy », qui interdit de négocier des contrats à terme sur la base d’informations gouvernementales non publiques.

Le chef d’accusation de fraude électronique expose Van Dyke à une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement. Sa comparution devant un juge fédéral du district Est de la Caroline du Nord était attendue dans la soirée du 23 avril.