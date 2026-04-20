Mbappé : après l'humiliation face au Bayern, la posture d'Arbeloa tient-elle la route ?

Lundi 20 avril, cinq jours après l’élimination du Real Madrid par le Bayern Munich (6-4 au total), Álvaro Arbeloa a choisi d’aller à contre-courant. Face à une presse espagnole qui désigne Kylian Mbappé comme principal responsable du naufrage, l’entraîneur madrilène a tranché : « Je n’ai rien à reprocher à Kylian. Il a été à la hauteur de son statut, il a marqué un but à chaque match en étant une menace constante pour la défense adverse. Il a fait preuve d’un grand sacrifice en défense. Je suis vraiment satisfait de sa performance. »

Ce que les chiffres confirment

Mbappé a été buteur dans les deux confrontations face au Bayern Munich, pour un total de 40 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 15 en Ligue des champions — meilleur buteur de la compétition, devant Harry Kane. Sur le match retour à Munich, son but à la 42e minute a été inscrit avec trois points de suture à l’arcade, après un coup de coude reçu en Liga face à Gérone quelques jours plus tôt. Sur RMC, Vincent Moscato a rejeté les accusations : « Je veux bien qu’on fasse de Mbappé le bouc émissaire, mais c’est un mec tout seul », pointant les limites collectives d’un effectif trop court.

Ce que les chiffres ne cachent pas

Pour la première fois de leur histoire, les Merengues sont éliminés en quarts de finale de C1 deux saisons consécutives. Mbappé va connaître une deuxième saison sans trophée majeur, alors qu’il est arrivé au Real Madrid précisément pour remporter sa première Ligue des champions — le club accuse neuf points de retard sur le FC Barcelone en Liga, à sept journées de la fin.

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Footmercato lui a attribué la note de 5,5/10 pour le match retour, relevant qu’après son but il avait « disparu progressivement de la rencontre ». Le Mundo Deportivo, lui, a estimé que son « incapacité à mener son équipe à un titre en Ligue des champions est devenue presque surnaturelle ». La formule est excessive. Mais l’accumulation — PSG, puis Real Madrid, deux clubs construits autour de lui, aucune C1 — finit par peser.

Une défense qui dit autre chose

La sortie d’Arbeloa n’est pas que sportive. Son propre avenir au club est suspendu à une décision de la direction, qu’il a lui-même admis en conférence de presse, affirmant que son futur n’était « pas entre ses mains ». Protéger Mbappé, c’est aussi préserver un vestiaire pour sept matchs de Liga restants, et éviter une saison-bilan trop brutale.

Mbappé n’a pas fait perdre le Real Madrid à Munich. Mais marquer un but à chaque match sans faire basculer une double confrontation, c’est précisément le reproche que la presse espagnole lui adresse — et qu’Arbeloa, seul contre tous, a choisi d’écarter.