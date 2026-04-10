Mbappé au Real Madrid : la Cadena SER révèle où il échoue vraiment

Le journaliste Anton Meana, de la radio espagnole Cadena SER, a ciblé le 9 avril 2026 le vrai point faible de Kylian Mbappé au Real Madrid : non pas son manque d’implication défensive, mais son incapacité à peser sur les matchs à enjeu élevé.

Dans une intervention diffusée sur la première radio généraliste d’Espagne, Anton Meana a écarté le reproche récurrent fait à l’attaquant français sur son pressing insuffisant. Pour le journaliste, ce débat masque une réalité plus déterminante : Mbappé ne marque pas lorsque les matchs comptent le plus. «Le problème de Mbappé n’est pas son manque d’implication défensive, mais son incapacité à marquer dans les grands matches», a-t-il déclaré.

Un bilan statistique qui contraste avec les attentes

La remarque intervient dans un contexte chiffré pourtant favorable en apparence. Mbappé totalise 39 buts et 6 passes décisives en 36 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec le Real Madrid. Un volume offensif élevé, mais insuffisant pour dissiper les critiques sur son rendement lors des échéances décisives, notamment en Ligue des champions.

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Meana a utilisé une formule attribuée à Ronaldo — «on paie le pianiste pour jouer du piano, pas pour courir autour» — pour mieux la retourner : ce n’est pas le registre défensif qui pose problème, c’est la stérilité dans les moments où un attaquant de ce rang doit faire la différence.

Une critique qui traverse les clubs

Ce grief n’est pas nouveau pour le joueur de 27 ans. Déjà au Paris Saint-Germain, plusieurs voix avaient pointé une tendance à disparaître lors des confrontations européennes les plus exigeantes. Les sorties de route répétées du PSG en Ligue des champions avaient alimenté ce procès, sans que Mbappé n’y apporte de réponse statistique convaincante.

Le Real Madrid affronte les quarts de finale de la Ligue des champions en avril 2026. Ces matchs représentent pour Mbappé l’occasion la plus directe de clore le débat par les faits.