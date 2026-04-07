Michael Jackson: ses enfants Paris et Blanket se déchirent autour de son héritage

Le 31 mars 2026, à Los Angeles, de nouvelles informations ont circulé quant à la succession de Michael Jackson. En effet, un nouveau conflit opposerait Paris Jackson aux gestionnaires de la fortune de l’ancien Roi de la Pop. Des discussions auraient ainsi eu lieu entre le clan Jackson, représenté par la Paris donc et Blanket, son frère, afin de mieux contrôler les dépenses engagées par les administrateurs.

Au cœur du litige, se trouvent des paiements effectués à l’endroit de cabinets d’avocats externes. Paris Jackson conteste les montants engagés. La jeune femme réclame une totale transparence sur la façon dont les fonds sont utilisés ainsi qu’une transmission plus régulière des rapports financiers au sujet des sommes engagées et restantes.

Le clan Jackson souhaite plus de transparence

De leur côté, les exécuteurs testamentaires, John Branca et John McClain, assurent que ces dépenses sont conformes aux pratiques du secteur et soulignent les revenus générés par la succession. Ils affirment n’avoir rien à se reprocher et estiment agir dans le respect du droit. Un compromis aurait toutefois été proche d’être signé entre les principaux acteurs, pour plus de transparence.

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Ce document aurait également servi à modifier les modalités de validation des honoraires juridiques. Une proposition incluait un contrôle accru par la justice avant tout versement de bonus. Paris Jackson aurait finalement refusé cet accord de dernière minute malgré les efforts de son frère. Une alternative aurait été proposée, assez largement différente du document initial. Des accusations balayées d’un revers de la main par le clan Jackson.

Un biopic bientôt dévoilé aux yeux du monde

La famille Jackson continue de se déchirer autour de l’héritage de l’ancien Roi de la Pop. Outre les discussions sur sa fortune et la gestion qui en découle, un biopic sur Michael Jackson va bientôt sortir au cinéma avec, en vedette, le fils de Germaine Jackson dans le rôle principal. Un film très attendu par les fans du monde entier.