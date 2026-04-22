Michelle Obama : George W. Bush se confie sur ses liens avec l'ex-première dame

L’ancien président américain George W. Bush est revenu, lors d’une intervention récente dans l’émission Today, sur sa relation avec Michelle Obama et sur un geste capté en septembre 2018 lors des funérailles du sénateur John McCain. Ce jour-là, il avait été filmé en train de lui glisser discrètement une pastille à la menthe, une scène devenue virale.

Lors d’une intervention dans l’émission Today, l’ancien chef de l’État explique que ce geste n’avait rien de prémédité. Assis à côté de Michelle Obama pendant la cérémonie, il affirme avoir simplement voulu partager un bonbon, dans un moment qu’il dit aborder avec une certaine nervosité. « Je la taquinais un peu, et je lui ai glissé un Altoids », a-t-il déclaré, évoquant une attention spontanée.

Un geste devenu viral en 2018

La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux à l’époque, avait suscité de nombreuses réactions aux États-Unis et à l’international. Filmé en pleine cérémonie d’hommage à John McCain, cet échange discret avait contrasté avec la solennité de l’événement et attiré l’attention du public.

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D’après George W. Bush, l’ampleur de la réaction lui avait échappé dans un premier temps. Il affirme avoir découvert la popularité de la scène après coup, une fois l’événement terminé. L’ancien président y voit aujourd’hui un intérêt particulier du public pour des interactions simples entre responsables politiques de sensibilités différentes.

Une relation installée au fil des cérémonies

La proximité entre George W. Bush et Michelle Obama ne s’est pas construite autour d’un seul épisode. Lors de plusieurs événements officiels, notamment des cérémonies nationales, les deux personnalités ont été régulièrement placées côte à côte en raison du protocole.

Michelle Obama avait elle-même évoqué par le passé cette relation cordiale, la décrivant avec humour comme une complicité née de ces rencontres répétées. Cette familiarité s’était également manifestée lors des funérailles de George H. W. Bush en décembre 2018, où un échange similaire avait été observé.

Une lecture assumée par l’ancien président

Interrogé sur la portée de cet épisode, George W. Bush estime que l’attention suscitée tient au regard porté par le public sur ce type de relation. Il considère que ces moments illustrent la possibilité d’échanges apaisés entre personnalités issues de camps politiques opposés.

L’intervention de l’ancien président intervient alors que ces images continuent de circuler en ligne, près de huit ans après les faits, alimentant régulièrement des discussions sur les relations entre figures politiques américaines.