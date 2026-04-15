Mort d'Ashlee Jenae à Zanzibar : le passeport de son fiancé confisqué par la police

L’influenceuse américaine Ashly Robinson, connue en ligne sous le nom Ashlee Jenae, est décédée le 9 avril 2026 à Zanzibar, en Tanzanie, six jours après son arrivée sur l’île pour fêter ses 31 ans. Son fiancé, Joe McCann, entrepreneur basé à Miami et fondateur de la société de gestion d’actifs cryptographiques Asymmetric Financial, est retenu sur place par les autorités tanzaniennes, son passeport confisqué dans l’attente des résultats de l’autopsie.

La police de Zanzibar a indiqué lors d’une conférence de presse que McCann est entendu en qualité de témoin. Aucune inculpation n’a été prononcée à ce stade. Les autorités avaient initialement évoqué un suicide, après qu’une dispute entre les deux voyageurs aurait conduit le personnel de l’hôtel Zuri Zanzibar à les séparer dans des villas distinctes, situées à une dizaine de minutes à pied l’une de l’autre. Ashlee Jenae a été retrouvée inconsciente dans sa chambre par un agent du room service deux à trois heures plus tard, puis transférée dans deux établissements hospitaliers successifs avant que son décès ne soit confirmé.

La famille conteste la thèse officielle

Les parents d’Ashlee Jenae, Yolanda Denise Endres et Harry Robinson, rejettent la version des autorités tanzaniennes. Leur fille leur avait téléphoné la veille de sa mort pour leur signaler la dispute et le changement de chambre — un appel qu’ils décrivent comme normal, sans signe de détresse. McCann les a contactés le lendemain pour les informer de son hospitalisation, en leur indiquant qu’elle était stable. Elle était déjà décédée. « Rien dans tout ça n’a de sens », a déclaré son père à la chaîne WPVI. La famille réclame les images de vidéosurveillance de l’hôtel et dénonce le manque de communication des autorités locales.

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Les publications Instagram d’Ashlee Jenae, actives jusqu’au 5 avril, montraient la demande en mariage de McCann lors d’un safari, ainsi que des photos de son anniversaire. Elle totalisait plus de 130 000 abonnés sur la plateforme.

L’autopsie, pièce centrale de l’enquête

Selon ABC News et CBS News, l’autopsie devait être réalisée dans la semaine du 14 avril. Ses résultats conditionneront la suite de la procédure tanzanienne et détermineront si le statut de McCann évolue. Les parents envisagent de se rendre à Zanzibar pour suivre l’enquête sur place. L’ambassade américaine a été contactée par la famille, qui dit n’avoir reçu aucune réponse formelle des autorités tanzaniennes.