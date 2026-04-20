Nétanyahou condamne la destruction d'une statue du Christ par un soldat israélien au Liban

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a condamné la destruction d’une statue de Jésus-Christ par un soldat de l’armée israélienne (Tsahal) dans le village maronite de Debel, dans le sud du Liban. L’incident, survenu dimanche 19 avril, a été documenté par une photographie qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions internationales.

L’image montre un soldat en uniforme frappant à la masse la tête d’une statue du Christ crucifié renversée. Publiée initialement par un journaliste palestinien sur X, elle a été vue plus de 5,3 millions de fois en quelques heures. Tsahal a confirmé l’authenticité du cliché après une première vérification, précisant que « la conduite du soldat est totalement incompatible avec les valeurs attendues de ses troupes ».

Nétanyahou annonce une enquête pénale militaire

Dans un message posté sur X, Nétanyahou a qualifié l’acte de honteux et annoncé l’ouverture d’une enquête pénale par les autorités militaires, assortie de mesures disciplinaires sévères à l’encontre du ou des responsables. Le chef du gouvernement a présenté ses excuses aux chrétiens du Liban et du monde entier, affirmant qu’Israël est « un pays qui respecte les différentes religions et leurs symboles sacrés ».

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Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a également réagi, qualifiant l’incident de « grave et honteux », et se disant convaincu que l’armée prendrait les mesures nécessaires contre l’auteur de cet acte. Le Commandement Nord de Tsahal a été chargé de conduire l’enquête.

Un incident survenu en pleine trêve israélo-libanaise

L’incident s’est produit dans le village de Debel, localité à majorité maronite située à environ cinq kilomètres au nord de la frontière israélienne, où des unités de Tsahal sont toujours déployées. Des soldats israéliens maintiennent leur présence dans le sud du Liban quelques jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Hezbollah, annoncé vendredi par Washington.

L’armée israélienne a indiqué qu’elle œuvrerait à la restauration de la statue et à son retour sur place. Le Commandement Nord doit remettre ses conclusions à la chaîne de commandement, qui déterminera les sanctions applicables conformément aux résultats de l’enquête.