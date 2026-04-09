Nigeria : les États-Unis déconseillent 23 États malgré le déploiement de leurs soldats

L’ambassade des États-Unis au Nigeria a classifié 23 régions comme zones à éviter pour son personnel non essentiel et les familles de ses agents. L’annonce du 8 avril 2026 intervient alors que Washington maintient une présence militaire sur le terrain.

Le Département d’État américain a autorisé le départ du personnel non essentiel du gouvernement et de leurs familles de l’ambassade d’Abuja, invoquant la détérioration rapide de la situation sécuritaire. Dans le même temps, les États de Plateau, Jigawa, Kwara, Niger et Taraba ont été ajoutés à la liste des zones classées « Niveau 4 : Ne pas voyager », tandis que l’ensemble du Nigeria reste au « Niveau 3 : Reconsidérer les voyages ».

Une présence militaire qui s’accentue

Cette mise en garde survient alors que les États-Unis ont renforcé leur engagement militaire au Nigeria : en décembre 2025, des frappes aériennes américaines ont visé des positions de l’État islamique dans le nord-ouest du pays, en coordination avec les forces nigérianes. Au début de 2026, le Pentagone a déployé une équipe d’encadrement, suivie d’un second contingent d’environ 200 soldats chargés de former et d’appuyer l’armée nigériane dans sa lutte contre les groupes djihadistes armés.

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Des menaces persistantes documentées

L’avis du Département d’État souligne plusieurs risques pour les voyageurs, notamment la criminalité répandue, le terrorisme, les enlèvements, les troubles civils ainsi que la faiblesse et l’irrégularité des services de santé. Dans le sud du pays, les États d’Abia, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo et Rivers sont particulièrement concernés par une forte criminalité et des attaques visant souvent des étrangers, généralement considérés comme des cibles riches.

Dans le nord, la situation est marquée par des interventions sécuritaires imprévisibles, des violences entre communautés et la présence de groupes armés, notamment dans le Borno, le Kogi, le Yobe et le nord de l’Adamawa. Les États de Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto et Zamfara sont également signalés en raison de violences récurrentes et d’enlèvements.

Les autorités américaines conseillent enfin aux ressortissants qui se rendraient malgré tout au Nigeria d’enregistrer leur voyage via le programme STEP (Smart Traveler Enrollment Program) et d’adopter des mesures de sécurité renforcées.

Les 23 États classés par type de menace

Troubles civils, violence généralisée et criminalité armée : Borno, Jigawa, Kogi, Kwara, Niger, Plateau, Taraba, Yobe, Adamawa (nord)

Troubles persistants et enlèvements : Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara

Criminalité généralisée, enlèvements et gangs armés : Abia, Anambra, Bayelsa, Delta, Enugu, Imo, Rivers (sauf Port Harcourt)