Nigeria : un homme paie des ravisseurs pour enlever sa tante, la police l'interpelle

Un homme de 31 ans a été arrêté par le commandement de la police de l’État de Delta au Nigeria pour avoir tenté d’organiser l’enlèvement de sa tante. Chukwemeka Destiny a versé 900 000 Nairas à des individus qu’il croyait être des kidnappeurs, selon l’annonce faite samedi 25 avril par le porte-parole de la police régionale, SP Edafe Bright.

Une arnaque en deux versements

Selon le le porte-parole de la police régionale, le suspect aurait effectué deux paiements distincts à ses intermédiaires : un premier versement de 200 000 nairas, puis un second de 700 000 nairas, soit un total de 900 000 nairas (environ 550 euros). Ces fonds auraient été remis à des individus qu’il présentait comme des ravisseurs professionnels.

La cible de cette tentative d’enlèvement est une femme qui l’avait recueilli dès l’âge de 5 ans et pris en charge sa scolarité. Face aux enquêteurs, le mis en cause a admis les faits, déclarant : « Je suis coupable de ce qui s’est vraiment passé. Je ne sais pas ce qui m’a pris », selon les propos rapportés par le porte-parole de la police.

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Un piège tendu par des intermédiaires

Les individus contactés par Destiny n’étaient en réalité pas des criminels professionnels. Au lieu de mener à bien l’enlèvement demandé, ils auraient exploité la situation, l’auraient piégé puis appréhendé avant de le livrer aux forces de l’ordre, selon SP Edafe Bright. Cette action a permis de protéger la vie de la tante et de mettre fin au projet. Le suspect est détenu par l’escouade des Raiders du commandement de la police de l’État de Delta en attendant une enquête supplémentaire.