Nigeria : une femme médecin décède après avoir mis au monde des triplés à Bayelsa

Le Dr Ere Ogbachi, médecin de profession, est décédée le mardi 14 avril 2026 à Yenagoa, dans l’État de Bayelsa, au Nigeria, des suites de complications survenues après son accouchement. Elle venait de donner naissance à des triplés.

Le frère de la défunte, Meshack Sintei, a confirmé le décès dans un communiqué publié mercredi 15 avril. Selon ce texte, l’accouchement s’est déroulé à l’hôpital universitaire du delta du Niger, à Okolobiri. Des complications sont apparues au cours de l’intervention, conduisant les équipes médicales à transférer la patiente en urgence à l’unité de soins intensifs du Centre médical fédéral (FMC) de Yenagoa. Elle y est décédée à 2h45 du matin.

Une chute brutale de la saturation en oxygène

D’après le communiqué de Meshack Sintei, les niveaux de saturation en oxygène du Dr Ogbachi ont chuté de façon rapide pendant la prise en charge en soins intensifs. La machine SpO2 affichait successivement 70, puis 50, puis 0. « Nous l’avons vue lutter pour vivre, nous l’avons vue haletante », indique le communiqué, précisant que les équipes médicales et des experts du FMC ont tenté de la réanimer sans succès.

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Un décès qui intervient dans un cadre de mortalité maternelle

Le Nigeria figure parmi les pays les plus touchés par la mortalité maternelle à l’échelle mondiale. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, le pays enregistre l’un des taux les plus élevés du continent africain, avec plus de 1 000 décès pour 100 000 naissances vivantes selon les dernières estimations disponibles. Aucune enquête officielle n’a été annoncée par les autorités sanitaires de l’État de Bayelsa ni par la direction du FMC de Yenagoa.