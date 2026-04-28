OPEP: les Émirats arabes unis se retirer de l'organisation

Le 28 avril 2026, les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). Une annonce confirmée par le ministre de l’Énergie, Suhail Mohamed al-Mazrouei qui justifie cette décision par une révision stratégique des orientations énergétiques du pays. L’annonce, diffusée dans un contexte de tensions régionales, intervient alors que le marché pétrolier reste sous pression, notamment à cause de la guerre entre l’Iran et les États-Unis.

Membre de l’organisation depuis 1967, le pays du Golfe met fin à près de six décennies de coopération. Cette sortie pourrait fragiliser l’équilibre interne de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), souvent confrontée à des divergences entre ses membres. Fondée en 1960, l’organisation s’efforce de maintenir, lorsqu’elle le peut, une ligne commune malgré des désaccords entre ses membres sur les niveaux de production ou les enjeux géopolitiques.

Une stratégie énergétique redéfinie

D’après les autorités émiraties, ce choix s’inscrit dans le cadre d’une vision à long terme. Plus spécifiquement, le pays souhaite adapter sa politique énergétique à ses priorités nationales, notamment en renforçant ses capacités de production. Cette orientation vise aussi à permettre de gagner en autonomie, alors que le secteur énergétique mondial souffre actuellement du conflit irano-américain et de la fermeture du détroit d’Ormuz.

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Rappelons par ailleurs que des tensions existaient déjà avec certains partenaires, en particulier sur les quotas imposés. Les Émirats arabes unis, troisième producteur mondial de brut, ont dû réduire fortement leur production depuis le début de la crise au Moyen-Orient. La guerre en Iran entraîne la perte de nombreuses vies humaines mais coûte également cher à l’économie mondiale… en plus de potentiellement redéfinir les alliances.

Un marché sous surveillance

Après l’annonce, les marchés ont brièvement réagi. Le prix du Brent pour livraison en juin a progressé de 3,27% à 111,77 dollars. Le baril de West Texas Intermediate a suivi, avec une hausse de 3,98% pour s’établir à 100,21 dollars, après un pic supérieur à 5%. Le ministre émirien estime toutefois que cette décision ne devrait pas provoquer de déséquilibre majeur, l’OPEP restant une “place forte” de la production de pétrole. Si le départ des Émirats peut surprendre, l’organisation reste en place et pourrait annoncer des changements dans sa manière de procéder afin de s’assurer que les autres membres ne la quittent tout simplement pas, eux non plus.

