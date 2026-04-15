Présidentielle 2026 au Bénin : la CENA reçoit les rapports des missions d’observation

Deux jours après le scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu une séance de travail avec plusieurs missions d’observation électorale internationales à son siège à Cotonou. Le président de l’institution, Sacca Lafia, a conduit les échanges en présence des conseillers électoraux et du directeur général des élections.

Les délégations reçues comprenaient notamment Human Vertue, Global Peace, AFA Internationale, l’Observatoire des jeunes pour la non-violence et la paix (OJLNP), ainsi que la mission conjointe NPS-CDP-UL.

Remise officielle des rapports d’observation

Au cours de cette rencontre, les différentes missions ont transmis leurs rapports portant sur le déroulement du scrutin. Ces documents constituent les premières évaluations formelles issues de l’observation indépendante du vote organisé à l’échelle nationale.

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D’après les éléments présentés lors de la séance, les observateurs ont relevé des efforts dans l’organisation du processus électoral par la CENA. Ils ont également formulé une série de recommandations visant à améliorer certains aspects du dispositif, en particulier ceux liés à la transparence des opérations et à la fiabilité des résultats.

Ces contributions s’inscrivent dans le mécanisme habituel d’évaluation des scrutins, les missions d’observation étant chargées de documenter les pratiques électorales et d’identifier les points de conformité ou d’ajustement.

Des échanges techniques avec l’institution électorale

La séance a donné lieu à des discussions entre les représentants des missions internationales et les responsables de la CENA. Ces échanges ont porté sur les constats relevés sur le terrain, les procédures mises en œuvre ainsi que les pistes d’amélioration proposées.

La présence du directeur général des élections et des conseillers électoraux a permis d’aborder les aspects techniques du scrutin, notamment l’organisation logistique, la gestion des bureaux de vote et le traitement des opérations de centralisation.

Au Bénin, la CENA est chargée, conformément aux dispositions du code électoral, de l’organisation matérielle des élections et de la coordination des opérations de vote. Les rapports des observateurs viennent ainsi compléter les données institutionnelles dans l’évaluation globale du scrutin.

Vers les prochaines étapes du processus électoral

La remise de ces rapports intervient alors que le processus électoral se poursuit avec les phases de consolidation et de validation des résultats. Les recommandations formulées pourraient être prises en compte dans les réformes futures ou dans les ajustements des procédures électorales.

Les conclusions issues de ces observations sont généralement intégrées aux bilans post-électoraux établis par les autorités compétentes. Elles servent également de référence pour les partenaires institutionnels impliqués dans l’appui aux processus électoraux. Les travaux engagés autour de ces rapports devraient se poursuivre dans les prochains jours au sein de la CENA, en attendant les échéances liées à la finalisation du cycle électoral en cours.