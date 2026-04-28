Rafale en Inde : pourquoi Paris refuse de céder ses logiciels militaires dans un contrat à 40 milliards

Quatre mois après le feu vert du Conseil d’acquisition de la défense indien pour l’achat de 114 chasseurs Rafale, aucun contrat définitif n’a encore été signé entre New Delhi et Paris. Le blocage porte sur une exigence technique précise : l’accès aux logiciels embarqués de l’avion de combat fabriqué par Dassault Aviation.

L’Inde réclame le Document de Contrôle d’Interface (DCI), un protocole qui régit la communication entre les sous-systèmes de l’appareil — radar, calculateur de mission, guerre électronique et points d’emport. Sans ce document, l’Indian Air Force ne peut ni intégrer ses propres missiles, ni modifier l’armement embarqué, ni mettre à jour de manière autonome la bibliothèque de menaces du système SPECTRA. Chaque évolution opérationnelle resterait soumise à l’accord préalable de Dassault Aviation. En février 2026, le secrétaire à la Défense indien Rajesh Kumar Singh avait publiquement posé l’autonomie d’intégration des armes nationales comme condition structurante de l’acquisition.

La crainte d’une exposition aux ingénieurs russes

Paris oppose à cette demande une objection à la fois technique et géopolitique. La France redoute qu’un accès aux logiciels du Rafale ouvre une brèche vers des partenaires russes de New Delhi. L’Inde codéveloppe avec la Russie le missile de croisière BrahMos via un joint-venture : son intégration sur le Rafale impliquerait des ingénieurs russes dans un environnement logiciel que Paris considère comme souverain et non transférable. Ce précédent rappelle le retrait des Émirats arabes unis fin 2025, Abou Dhabi ayant mis fin aux négociations après le refus français de transférer des technologies sensibles en optronique.

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Un compromis en négociation, une échéance en mai

Les deux parties examineraient une solution intermédiaire : intégrer le DCI dans le contrat gouvernement à gouvernement sans céder le code source propriétaire. Cette formule accorderait à l’Inde un accès légal et contractuel à l’intégration de ses armes, sans exposer le cœur du système. Le contrat porte sur 114 appareils — dont 96 assemblés en Inde par Hindustan Aeronautics Limited — pour une valeur estimée à 40 milliards de dollars, avec des livraisons prévues à partir de 2030. Selon le ministère indien de la Défense, un appel d’offres formel devrait être transmis à Dassault Aviation en mai 2026.