Tentative de putsch à Madagascar : la procureure Rakotoniaina inculpe 13 suspects

La procureure de la République près le tribunal de première instance d’Antananarivo, Narindra Navalona Rakotoniaina, a annoncé le 2 avril 2026 l’inculpation de 13 personnes pour tentative d’assassinat contre le président du Conseil de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, et pour tentative de coup d’État. Onze d’entre elles sont placées en détention provisoire depuis le 31 mars. Deux suspects restent en fuite.

Les chefs d’accusation retenus sont multiples : tentative d’assassinat, tentative de prise de pouvoir illégale, association de malfaiteurs et détention illégale d’armes. Selon la procureure Rakotoniaina, les enquêteurs ont mis au jour des réunions clandestines organisées sur une période prolongée, ainsi que des échanges entre suspects par SMS et via WhatsApp. Des perquisitions ont permis la saisie d’armes et d’importantes sommes en liquide. Le site d’information Kaweru Infos rapporte qu’une somme de 20 milliards d’ariary aurait été liée au financement du projet.

Un colonel en fuite, un général dans le viseur

Le colonel Patrick Rakotomamonjy, ancien directeur chargé de la gestion des doléances auprès de la présidence, est désigné par le parquet comme le principal instigateur présumé du complot. Activement recherché, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt et continue de publier des vidéos sur les réseaux sociaux depuis sa cavale, selon le média malgache Midi Madagasikara. Un général de l’armée, dont l’identité n’a pas été officiellement divulguée, figure également parmi les suspects en fuite.

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D’après le parquet, plusieurs des militaires impliqués avaient participé à un rassemblement place du 13 mai à Antananarivo pour réclamer un changement politique — une manifestation qui avait suscité la réaction des autorités de transition.

Randrianirina visé depuis plusieurs semaines

Le président Randrianirina avait lui-même révélé l’existence d’une menace le 27 mars, lors d’une rencontre avec la diaspora malgache à Malabo, en Guinée Équatoriale, indiquant que lui et son épouse étaient ciblés. Le dossier a été officiellement transmis à la justice le 31 mars 2026.

Le procès des onze suspects déjà incarcérés n’a pas encore de date fixée. Les autorités poursuivent activement les recherches contre les deux individus toujours en fuite, dont le colonel Rakotomamonjy.