Un haut fonctionnaire bangladais meurt du paludisme après une mission à Yaoundé pour l'OMC

Mahbubur Rahman, secrétaire du ministère du Commerce du Bangladesh, est décédé le 17 avril 2026 à l’hôpital Square de Dacca des suites d’un paludisme diagnostiqué lors de son hospitalisation. Il était âgé de 58 ans.

Le haut fonctionnaire avait accompagné le ministre du Commerce Khandaker Abdul Muktadir à Yaoundé pour représenter le Bangladesh lors de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tenue au Cameroun du 26 au 29 mars. Il est tombé gravement malade treize jours après son retour et a été hospitalisé le 13 avril en raison d’une chute critique du nombre de plaquettes sanguines. Les examens ont révélé un paludisme cérébral à Plasmodium falciparum, la forme la plus létale de la maladie.

Sa famille affirme qu’aucune mise en garde sur les risques sanitaires au Cameroun ne lui avait été communiquée avant le départ, et qu’aucune prophylaxie antipaludéenne ne lui avait été prescrite. Le CDC américain classe pourtant le Cameroun en niveau 2 de risque palustre élevé, et les directives de l’OMC pour la conférence recommandaient explicitement aux délégués de prendre des antipaludéens.