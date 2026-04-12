Union africaine : William Ruto met en doute sa capacité à assurer le leadership du continent à l’avenir

Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré ce 10 avril 2026 à Mombasa que l’Union africaine, dans sa forme actuelle, ne serait pas en mesure d’assurer le leadership dont l’Afrique a besoin à l’avenir. Cette prise de position a été formulée lors du Mashariki Cooperation Conference, une rencontre consacrée aux enjeux de coopération régionale en Afrique de l’Est.

Face à des responsables politiques et économiques, le chef de l’État kényan a appelé à une transformation de l’organisation continentale. « Je peux vous dire sans le moindre doute que l’Union africaine, telle qu’elle est aujourd’hui, n’est pas apte à fournir le leadership dont ce continent a besoin à l’avenir », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le média kenyan Informer East Africa.

Une remise en cause du fonctionnement actuel

William Ruto a mis en cause la capacité de l’Union africaine à agir efficacement sur les grands dossiers du continent. « Il est donc nécessaire de réformer l’Union africaine », a-t-il ajouté dans la même intervention.

Publicité

Le président kényan a indiqué que plusieurs dirigeants africains soutiendraient une révision du fonctionnement de l’organisation. Cette réforme viserait à adapter ses mécanismes aux enjeux contemporains, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de gouvernance.

Le financement et l’autonomie de l’organisation

Au-delà de l’organisation interne, la question des ressources financières de l’Union africaine reste un point central. Une part importante de son budget provient de partenaires extérieurs, ce qui alimente les débats sur son autonomie.

Des mécanismes ont déjà été proposés pour renforcer son financement interne, notamment la mise en place d’une taxe de 0,2 % sur certaines importations, adoptée en 2016 par les États membres de l’organisation. Selon les données officielles de l’Union africaine, cette mesure vise à réduire la dépendance financière vis-à-vis des bailleurs internationaux.

Des discussions attendues lors des prochains sommets

Les discussions autour de la réforme de l’Union africaine devraient se poursuivre lors des prochaines réunions de ses instances dirigeantes, notamment lors des sommets des chefs d’État et de gouvernement.

Ces échanges pourraient aboutir à des propositions concrètes sur l’évolution de la gouvernance de l’organisation, alors que plusieurs pays plaident pour une adaptation de ses structures aux priorités actuelles du continent.