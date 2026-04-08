Yair Lapid accuse Netanyahou d'avoir fait d'Israël un « État vassal »

Le chef de l’opposition israélienne Yair Lapid a vivement réagi mercredi au cessez-le-feu de deux semaines conclu la veille entre Washington et Téhéran, auquel Israël n’aurait pas été associé. Sur le réseau X, il a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou d’avoir conduit le pays à un « effondrement stratégique », dénonçant une combinaison d’« arrogance, d’irresponsabilité » et de « mensonges vendus aux Américains » ayant gravement nui à la confiance entre les deux pays.

« Netanyahou nous a transformés en État vassal qui reçoit des directives par téléphone sur des sujets touchant au cœur de notre sécurité nationale », a-t-il écrit, ajoutant qu’« Israël n’a eu aucune influence sur l’accord signé cette nuit entre les États-Unis et l’Iran ». Il a également fustigé un « travail d’état-major négligent » ayant transformé, selon lui, « un succès militaire en désastre diplomatique ».

Le bureau du Premier ministre a indiqué dans un communiqué soutenir la décision du président Donald Trump de suspendre les frappes contre l’Iran pendant deux semaines, à condition que Téhéran rouvre immédiatement le détroit d’Ormuz et mette fin à toutes les attaques contre les États-Unis, Israël et les pays de la région.