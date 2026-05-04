Afrique du Sud : un crocodile au centre d'une enquête après la disparition d'un homme

Le 3 mai, en Afrique du Sud, un policier a été héliporté dans la rivière Komati afin de récupérer des restes humains découverts à l’intérieur d’un crocodile. Cette intervention inhabituelle fait suite à la disparition, une semaine plus tôt, d’un homme d’affaires de 59 ans dans la province du Mpumalanga.

Les circonstances de la disparition

L’incident s’est produit la semaine passée, lorsque le véhicule de la victime a été retrouvé bloqué sur un pont peu élevé. L’homme essayait alors de franchir la rivière Komati, qui était en crue. À l’arrivée des autorités, la voiture était vide, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu’il avait été emporté par le courant. Cette hypothèse a été confirmée par le colonel Mavela Masondo, porte-parole de la police du Mpumalanga, lors d’une déclaration à la chaîne publique SABC.

Une opération à haut risque

L’opération a été dirigée par le capitaine Johan Potgieter, responsable d’une unité de plongeurs de la police. Avant l’intervention, des hélicoptères et des drones ont survolé la zone et repéré une petite île où plusieurs crocodiles étaient présents. L’un d’eux, d’environ 4,5 mètres de long et pesant près de 500 kg, est resté étrangement immobile malgré le bruit de l’hélicoptère, ce que le capitaine Potgieter a interprété comme le signe qu’il venait de se nourrir. L’animal a ensuite été abattu, puis le capitaine a pu le récupérer dans l’eau, sécurisé par une corde, afin de le remonter vers l’appareil.

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Des fragments corporels et six paires de chaussures distinctes ont été extraits de l’animal. Le lieutenant-général Puleng Dimpane, chef de la police par intérim, a salué le courage de l’officier pour une mission qu’il a qualifiée de particulièrement dangereuse.

Des analyses en cours

L’animal a été transporté au parc national voisin de Kruger pour l’examen approfondi de son contenu. Des tests ADN seront réalisés pour confirmer que les restes appartiennent bien à l’homme disparu. Le résultat de ces analyses devrait déterminer les conclusions définitives de l’enquête.