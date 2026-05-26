Industrie en Afrique : le Maroc prend la tête du classement de la BAD

Le Maroc occupe désormais la première place du classement industriel africain établi par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). L’annonce a été faite le 25 mai 2026 à Brazzaville, en marge des Assemblées annuelles 2026 de l’institution panafricaine, à l’occasion de la publication de l’Indice d’industrialisation de l’Afrique 2025 (AII).

Le rapport, qui évalue l’évolution industrielle de 54 pays africains entre 2010 et 2024, place le royaume devant l’Afrique du Sud, longtemps considérée comme la principale puissance manufacturière du continent. La BAD attribue cette progression à la diversification de l’appareil productif marocain, à la montée des exportations industrielles et à une politique de soutien à l’industrie menée sur plusieurs années.

Le Maroc dépasse l’Afrique du Sud

L’étude souligne une progression générale du continent, avec 41 pays ayant amélioré leur score d’industrialisation sur la période étudiée. Malgré cette évolution, les écarts restent importants entre les régions africaines.

Le Maroc apparaît comme le pays le mieux classé en matière de développement industriel. L’Afrique du Sud conserve une base manufacturière importante, mais le rapport note une baisse progressive de sa compétitivité. L’Afrique du Nord et l’Afrique australe concentrent toujours l’essentiel de la production industrielle et des exportations à forte valeur ajoutée.

Selon la BAD, le commerce intra-africain représente seulement 14,4 % des échanges du continent, un niveau jugé faible au regard des ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L’institution appelle à accélérer la mise en place d’infrastructures régionales, de corridors logistiques et de normes communes pour renforcer les chaînes de valeur africaines.

Ousmane Fall, directeur du développement industriel et commercial du Groupe de la BAD, a déclaré que le rapport constituait « une feuille de route autant qu’un diagnostic » pour les économies africaines.

L’automobile parmi les moteurs de la progression marocaine

Le royaume figurait déjà parmi les pays les plus industrialisés du continent dans l’édition 2022 de l’indice de la BAD, où il occupait la deuxième place derrière l’Afrique du Sud.

Ces dernières années, le Maroc a renforcé sa position dans l’industrie automobile africaine. Le pays est devenu le premier constructeur automobile du continent grâce notamment aux usines Renault de Tanger et Stellantis de Kénitra. Le secteur automobile représente aujourd’hui l’un des principaux postes d’exportation du royaume, aux côtés de l’aéronautique, de l’agro-industrie et des phosphates transformés.

Le Groupe de la BAD a également présenté à Brazzaville le premier Baromètre de l’investissement industriel en Afrique (AfIIB), élaboré avec WITBA Invest SA et Trendeo. Ce document indique que l’Afrique du Nord a capté 56 % des investissements industriels recensés sur le continent entre 2020 et 2025, avec le Maroc et l’Égypte parmi les principales destinations.

Les Assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine de développement doivent se poursuivre jusqu’au 29 mai à Brazzaville.