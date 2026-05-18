Au Real Madrid, Mbappé cristallise toutes les tensions d'une saison blanche

Kylian Mbappé a été accueilli sous une bronca nourrie au stade Santiago Bernabéu le 14 mai 2026, lors de la victoire du Real Madrid face au Real Oviedo (2-0) en 36e journée de Liga. L’attaquant français, entré en jeu à la 68e minute après plusieurs semaines d’absence sur blessure, a été sifflé dès son échauffement, puis à chaque toucher de balle — malgré une passe décisive sur le deuxième but de Jude Bellingham.

La soirée résume une fin de saison particulièrement difficile pour le numéro 10 madrilène. Absent 53 jours depuis janvier en raison de cinq blessures distinctes, selon le quotidien sportif Marca, Mbappé s’est progressivement éloigné du quotidien du groupe à la base d’entraînement de Valdebebas. Un voyage en Sardaigne durant sa convalescence, coïncidant avec la défaite 2-0 du Real Madrid face au FC Barcelone lors du Clásico du 10 mai, a cristallisé les critiques de plusieurs supporters madrilènes.

Un vestiaire sous tension

Après le match contre Oviedo, Mbappé a déclaré en zone mixte qu’Álvaro Arbeloa lui avait signifié qu’il était le quatrième attaquant de l’effectif, derrière Franco Mastantuono, Vinícius Júnior et Gonzalo García. L’entraîneur a démenti cette version en conférence de presse : « Aussi longtemps que je serai sur ce siège, je déciderai qui joue. »Cette séquence a amplifié les tensions internes.

Selon le présentateur de l’émission espagnole El Chiringuito, Josep Pedrerol, Mbappé serait désormais isolé au sein du vestiaire merengue. Cette dégradation des relations remonterait au licenciement de Xabi Alonso en cours de saison. Pedrerol a toutefois tempéré son propos : « Il y a quelqu’un dans le vestiaire à qui ça arrange que Mbappé soit le méchant. » Ces déclarations reposent sur des sources anonymes et n’ont pas été confirmées officiellement par le club.

Une saison sans trophée, une réunion annoncée

Le Real Madrid s’apprête à boucler sa première saison blanche depuis 2020-2021 — sans Liga, ni Ligue des champions, éliminé en quarts de finale par le Bayern Munich. Florentino Pérez a publiquement soutenu son joueur — « Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement » — tout en annonçant une réunion avec l’attaquant pour faire le point sur son rôle et son état d’esprit avant la saison prochaine.

Convoqué par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, annoncée le même jour, Mbappé disputera au préalable les deux dernières journées de Liga avec le Real Madrid.