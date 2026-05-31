Bénin : la police arrête dix personnes et saisit des produits psychotropes à Vodjè

Le Commissariat du 11ème arrondissement de Cotonou a conduit, vendredi 29 mai 2026, une opération de police à Vodjè, quartier de la capitale économique du Bénin. Dix personnes ont été interpellées et des substances illicites saisies au cours de cette descente.

Les arrestations ont eu lieu en deux points distincts : un kiosque et une rue longeant la clôture de la base de chantier de Vodjè. Lors des fouilles, les agents ont mis la main sur du chanvre indien ainsi que 134 comprimés psychotropes, dissimulés dans des appareils fermés et cachés dans le faux plafond du kiosque.

Une succession de descentes dans la zone

Cette intervention fait suite à plusieurs opérations récentes conduites dans le 11ème arrondissement de Cotonou. Le Commissaire major de police Ayahoué Epiphane, qui supervise la circonscription, a salué la coopération de la population locale, présentée comme un facteur déterminant dans le ciblage des points de deal.

L’officier a annoncé la poursuite des opérations dans le secteur. « Nettoyer au Karcher le 11ème arrondissement », a-t-il déclaré, en affichant l’objectif de rétablir la sécurité et la tranquillité des habitants de la zone.

Les produits soumis aux procédures légales en vigueur

La détention et le trafic de substances psychotropes sont régis par la loi relative à la lutte contre les drogues et les précurseurs. Les dix personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans l’attente des suites judiciaires. La suite de la procédure décidera des poursuites éventuelles à l’encontre des mis en cause.