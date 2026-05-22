Bénin: le TikTokeur Didierlegouverneur en prison après une vidéo obscène montrant sa fille

Le TikTokeur connu sous le pseudonyme « Didierlegouverneur » est actuellement incarcéré, depuis son placement sous mandat de dépôt le 18 mai 2026. Ahouandjinou Didier a été déféré devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, à la suite de la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant sa fille de moins de cinq ans.

L’enquête s’élargit au-delà de l’infraction initiale

Après son audition et l’analyse des données contenues dans ses téléphones, l’enquête a révélé des éléments plus étendus. Les enquêteurs du Centre national d’investigation numérique (CNIN) soupçonnent Ahouandjinou Didier d’être impliqué dans des faits de cyberdélinquance. Par ailleurs, plusieurs indices relevés lors des perquisitions numériques soulèvent également des interrogations sur de possibles faits de blanchiment de capitaux, selon les premières conclusions de l’enquête.

Une diffusion massive sur les réseaux sociaux

La vidéo initiale a circulé largement sur TikTok et d’autres plateformes avant son blocage, suscitant une vive réaction sur les réseaux sociaux. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les faits reprochés. Ahouandjinou Didier reste en attente de jugement. Aucun calendrier officiel n’a été communiqué quant aux étapes suivantes de la procédure judiciaire.